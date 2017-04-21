Под Сумами не удалось украсть дачный контейнер Ранее судимый сумчанин изобрел способ «сбора» металлолома - он нанял кран-манипулятор и похитил металлический контейнер с территории дачного кооператива.

С началом полевых работ на земельных участках в местных дачных кооперативах, полицейские Сумского районного отдела полиции провели ряд мероприятий для налаживания взаимодействия с членами кооперативов. С целью профилактики и предупреждения краж с их земельных участков, гражданам были розданы визитки с номерами мобильных телефонов местных участковых офицеров полиции, и результат не заставил себя ждать.

На один из таких номеров поступило сообщение от хозяйки дачного участка, которая поделилась с правоохранителями своим подозрением о краже контейнера с соседнего земельного надела. Участковые офицеры полиции немедленно прибыли на место происшествия, где женщина указала им на уезжающий кран-манипулятор с загруженным на нем металлическим контейнером.

Полицейские догнали и остановили грузовик, в кабине которой находились двое мужчин. Один из них предоставил полицейским документы водителя и оператора крана, а другим оказался 30-летний мужчина, которые нанял кран для перевозки якобы его собственного контейнера. Проверив последнего по ведомственным базам, правоохранители установили, что мужчина уже неоднократно попадался на кражах чужого имущества, за что имеет соответствующую судимость.

Поняв, что попался «на горячем», он не стал отрицать своей вины и рассказал, что решил подзаработать, продав на лом чужой контейнер, который местный дачник использовал как убежище от непогоды и для хранения садового инструмента. Но бдительность соседей и наличие у них телефонных номеров местных правоохранителей спутали его планы.

Сейчас кран-манипулятор вместе с контейнером временно размещены на штрафплощадке Сумского районного отдела полиции, а по факту кражи контейнера уже открыто уголовное производство по ст. 185 УК Украины «Кража». Самого же подозреваемого, в ходе досудебного следствия, правоохранители проверят на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории района, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.