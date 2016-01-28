В Сумах отметили День Конституции Польши 4 мая в помещении галереи «POINT» по случаю празднования Дня Конституции Польши состоялась фотовыставка самых популярных городов Речи Посполитой.

Представитель городского общественного объединения Польской культуры в Сумской области Владимир Кучинский рассказал присутствующим об истории праздника и посоветовал тем сумчанам, которые имеют польские корни, не забывать, откуда происходит их род. Делиться впечатлениями с присутствующими на мероприятии от неповторимой Польши приехала и сотрудник польского консульства Анна Шулякивская.

Напомним, Конституция Речи Посполитой была принята в 1791 году и отмечается ежегодно 3 мая.