В Сумах отметили День Конституции Польши

Представитель городского общественного объединения Польской культуры в Сумской области Владимир Кучинский рассказал присутствующим об истории праздника и посоветовал тем сумчанам, которые имеют польские корни, не забывать, откуда происходит их род. Делиться впечатлениями с присутствующими на мероприятии от неповторимой Польши приехала и сотрудник польского консульства Анна Шулякивская.
Напомним, Конституция Речи Посполитой была принята в 1791 году и отмечается ежегодно 3 мая.
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