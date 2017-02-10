Иван Редкач прокомментировал свое поражение Шосткинский боксер-профессионал, который потерпел третье поражение в карьере 2 мая, теперь еще более мотивирован, чтобы добиться успеха.

Об этом он написал сегодня на своей странице в фейсбуке.

«У всех есть взлеты и падения. У всех есть дни которые кажутся самыми тёмными... но потом будет свет.

Я услышу много критики в свои адрес, но я продолжу идти вперед.

Печально это осознавать, но это - факт, я проделал феноменальную работу, чтобы выйти на этот бой. Это - только начало. Я вернусь лучше, чем когда-либо. Более жестоким и более решительным. Давай вернём наш время, будем работать и исправляться. Хочу ещё сказать огромное спасибо моей команде Leo Santacruz и всем, кто пришёл поддержать меня, кто проснулся и смотрел через интернет мой бой! Увидимся уже в Европе!» - написал боксер, добавив фото со своего последнего поединка, на которых его соперник оказался в нокдауне, однако рефери его не засчитал.