На следующей неделе воды не будет в Курском микрорайоне и окрестностях С 10 до 12 мая запланировано проведение работ по переврезке вновь построенной водопроводной сети по проспекту Курский.

Для выполнения необходимых работ будет временно приостановлена работа Тополянского водозабора. Водозабор не будет работать с 23:30 (10 мая) до 12:00 (12 мая). В это время будет прекращено водоснабжение домов Курского микрорайона, Веретиновки, с. Н.Пищане, ул.Юрия Ветрова, ул. Тополянская прилегающих к ним. Об этом сообщает пресс-служба КП «Горводоканал». Коммунальщики рекомендуют дошкольным, учебным, медицинским учреждениям и населению заблаговременно сделать необходимый запас питьевой воды. Дополнительная информация будет обнародована накануне выполнения работ.