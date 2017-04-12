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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На следующей неделе воды не будет в Курском микрорайоне и окрестностях

С 10 до 12 мая запланировано проведение работ по переврезке вновь построенной водопроводной сети по проспекту Курский.

Для выполнения необходимых работ будет временно приостановлена работа Тополянского водозабора.

Водозабор не будет работать с 23:30 (10 мая) до 12:00 (12 мая). В это время будет прекращено водоснабжение домов Курского микрорайона, Веретиновки, с. Н.Пищане, ул.Юрия Ветрова, ул. Тополянская прилегающих к ним. Об этом сообщает пресс-служба КП «Горводоканал».

Коммунальщики рекомендуют дошкольным, учебным, медицинским учреждениям и населению заблаговременно сделать необходимый запас питьевой воды.

Дополнительная информация будет обнародована накануне выполнения работ.

Общество Отключение воды
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