На следующей неделе воды не будет в Курском микрорайоне и окрестностях

Для выполнения необходимых работ будет временно приостановлена работа Тополянского водозабора.
Водозабор не будет работать с 23:30 (10 мая) до 12:00 (12 мая). В это время будет прекращено водоснабжение домов Курского микрорайона, Веретиновки, с. Н.Пищане, ул.Юрия Ветрова, ул. Тополянская прилегающих к ним. Об этом сообщает пресс-служба КП «Горводоканал».
Коммунальщики рекомендуют дошкольным, учебным, медицинским учреждениям и населению заблаговременно сделать необходимый запас питьевой воды.
Дополнительная информация будет обнародована накануне выполнения работ.
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КП «Горводоканал» сообщает о масштабном отключении водоснабжения....
КП «Горводоканал» сообщает об отключениях водоснабжения....