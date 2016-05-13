Сумчанка стала бронзовой призеркой чемпионата Европы

4 мая свою седьмую медаль на чемпионате Европы завоевала сумская борчиха Светлана Саенко, выступающая за сборную Молдовы в весовой категории до 75 кг.
Одержав досрочную победу со счетом 11:1 над украинкой Ириной Пасечник в ¼ финала и уступив всего лишь 1 балл (3:4) в полуфинале венгерке Жанет Немеш, Светлана сумела собраться и одержать убедительную победу в борьбе за бронзовую награду континентального первенства, одолев немку Кармен Шелл (8:3). Подготовил спортсменку сумской тренер Юрий Николаевич Голуб.
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