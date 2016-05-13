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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:17148

Сумчанка стала бронзовой призеркой чемпионата Европы

3 мая в Сербии стартовал чемпионат Европы по трем видам борьбы.

4 мая свою седьмую медаль на чемпионате Европы завоевала сумская борчиха Светлана Саенко, выступающая за сборную Молдовы в весовой категории до 75 кг.

Одержав досрочную победу со счетом 11:1 над украинкой Ириной Пасечник в ¼ финала и уступив всего лишь 1 балл (3:4) в полуфинале венгерке Жанет Немеш, Светлана сумела собраться и одержать убедительную победу в борьбе за бронзовую награду континентального первенства, одолев немку Кармен Шелл (8:3). Подготовил спортсменку сумской тренер Юрий Николаевич Голуб.

Спорт Борьба Светлана Саенко
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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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