Сумчанка стала бронзовой призеркой чемпионата Европы 3 мая в Сербии стартовал чемпионат Европы по трем видам борьбы.

4 мая свою седьмую медаль на чемпионате Европы завоевала сумская борчиха Светлана Саенко, выступающая за сборную Молдовы в весовой категории до 75 кг.

Одержав досрочную победу со счетом 11:1 над украинкой Ириной Пасечник в ¼ финала и уступив всего лишь 1 балл (3:4) в полуфинале венгерке Жанет Немеш, Светлана сумела собраться и одержать убедительную победу в борьбе за бронзовую награду континентального первенства, одолев немку Кармен Шелл (8:3). Подготовил спортсменку сумской тренер Юрий Николаевич Голуб.