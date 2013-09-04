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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумы встретили 23-й гуманитарный конвой из Швейцарии

4 мая в Сумы прибыл 23-й гуманитарный конвой из города Волен (Швейцария).

Гуманитарную помощь на границе Сумской и Черниговской областей встречали заместитель городского головы Ольга Волошина, директор Сумского областного благотворительного фонда «Хельвеция» Николай Резник и президент объединения «Help-Point-Sumy» Марианне Пиффаретти.

Именно благодаря Марианне Пиффаретти много коммунальных заведений Сум за более чем десять лет получили необходимое им оборудование. В основном это была гуманитарная помощь сумским больницам, куда доставлялось медицинское оборудование, а также оборудование для школ, детских садов, пожарных и спасательных служб, а также вещи для людей с ограниченными возможностями.

В 2017 году, так же как и в предыдущие годы, доставку гуманитарного груза разделен на две части. Первую часть Сумы получили уже вчера, вторая же прибудет в сентябре.

Первая часть груза, общим весом 53 926 кг, состоит в основном из медицинского и пожарно-спасательного оборудования. Часть материалов новые или бывшие в употреблении, но находящиеся в хорошем состоянии.

Общество Конвой
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