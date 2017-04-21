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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине в результате пожара пострадал беспечный курильщик

5 мая в 3:27 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании частного жилого дома на в с. Москаленках Глуховского района.

О пожаре сообщили соседи, которые увидели охваченное огнем здание. На место происшествия было направлено отделение дежурных караулов 19-й государственной пожарно-спасательной части и профессионального пожарного поста пгт Эсмань.

Из-за несвоевременного обнаружения пожара на момент прибытия пожарных деревянное помещение было полностью охвачено пламенем. Существовала угроза перекидывания огня на рядом расположенную хозяйственную постройку. Для бесперебойной подачи воды на тушение автоцистерны пришлось дозаправлять от водонапорной башни в 4 км от очага горения.

В 3:56 пожарные локализовали пожар, в 7:16 - ликвидирован. Всего на тушение было привлечено 8 человек личного состава и 2 единицы спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как было установлено, на момент возникновения пожара в доме находился родственник владельца, мужчина 1961 года рождения, который успел оставить горящее помещение самостоятельно. Гражданин получил ожоги тела и был госпитализирован в районную больницу.

Огнем уничтожена кровля и перекрытие по всей площади, повреждены стены по всей площади.

По предварительным выводам специалистов, вероятная причина пожара - неосторожность при курении пострадавшего. Как свидетельствует статистика, именно эта причина в большинстве случаев приводит к трагическим последствиям от пожаров. Поэтому спасатели призывают граждан быть ответственными в соблюдении правил пожарной безопасности и максимально осторожными в обращении с огнем.

Общество Пожар
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