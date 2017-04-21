В Сумах патрульные поймали трех воров

3 мая, ночью, около 2:00, экипаж патрульных получил сообщение о краже сумки с электроинструментами из кафе на Покровской площади.
Оперативно прибывшие на место происшествия, стражи порядка установили приметы правонарушителей, опросив работников заведения и просмотрев камеры видеонаблюдения.
Ориентировку о задержании 3 человек передали всем экипажам.
За несколько часов, на улице Интернационалистов, полицейские заметили трех мужчин, которые отвечали ориентированию. При этом, они переносили похищенную из кафе сумку с электроинструментами. Патрульные остановили и задержали их.Граждане нервничали и путались в показаниях.
Инспекторы вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу. Работники заведения, которые впоследствии прибыли на место задержания правонарушителей, узнали свои вещи и недавних посетителей.
По данному факту открыто уголовное производство по статье 185 (кража) УК.
Правоохранители доказали причастность мужчины к четырем подобным кражам из частных хозяйств....
В конце апреля в Сумах заработали фонтаны....
Полиция в Сумах установила и задержала злоумышленника, который с территории строительной площадки похитил медный силовой кабель, чем остановил работу башенного...
«Помощь» в размере почти 8000 гривен - так обогатились на жительнице Сум две воровки....
«Пожалуйста, помогите, меня только обокрали!» - с таким сообщением 23 апреля, около 18 часов, к патрульным обратилась за помощью сумчанка....