В Сумах патрульные поймали трех воров Трое мужчин украли сумку с электроинструментами из кафе в центре Сум.

3 мая, ночью, около 2:00, экипаж патрульных получил сообщение о краже сумки с электроинструментами из кафе на Покровской площади.

Оперативно прибывшие на место происшествия, стражи порядка установили приметы правонарушителей, опросив работников заведения и просмотрев камеры видеонаблюдения.

Ориентировку о задержании 3 человек передали всем экипажам.

За несколько часов, на улице Интернационалистов, полицейские заметили трех мужчин, которые отвечали ориентированию. При этом, они переносили похищенную из кафе сумку с электроинструментами. Патрульные остановили и задержали их.Граждане нервничали и путались в показаниях.

Инспекторы вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу. Работники заведения, которые впоследствии прибыли на место задержания правонарушителей, узнали свои вещи и недавних посетителей.

По данному факту открыто уголовное производство по статье 185 (кража) УК.