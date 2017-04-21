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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:37162

В Сумах патрульные поймали трех воров

Трое мужчин украли сумку с электроинструментами из кафе в центре Сум.

3 мая, ночью, около 2:00, экипаж патрульных получил сообщение о краже сумки с электроинструментами из кафе на Покровской площади.

Оперативно прибывшие на место происшествия, стражи порядка установили приметы правонарушителей, опросив работников заведения и просмотрев камеры видеонаблюдения.

Ориентировку о задержании 3 человек передали всем экипажам.

За несколько часов, на улице Интернационалистов, полицейские заметили трех мужчин, которые отвечали ориентированию. При этом, они переносили похищенную из кафе сумку с электроинструментами. Патрульные остановили и задержали их.Граждане нервничали и путались в показаниях.

Инспекторы вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу. Работники заведения, которые впоследствии прибыли на место задержания правонарушителей, узнали свои вещи и недавних посетителей.

По данному факту открыто уголовное производство по статье 185 (кража) УК.

Право Кража
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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