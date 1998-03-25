С 10 мая в Сумах будут отключать горячую воду ООО «Сумытеплоэнерго» доводит до сведения жителей города и руководителей предприятий, соответственно распоряжение городского головы №139-р от 03.05.17р. и Правил технической эксплуатации тепловых установок и сетей в мае будут проводится гидравлические испытания повышенным давлением (16 атмосфер) магистральных и (12 атмосфер) распределительных тепловых сетей.

С 10 по 21 мая будет проводиться 1-й этап гидравлических испытаний по магистрали № 4 в районе улиц Герасима Кондратьева, Покровской, Шишкаревской, Петропавловской, 20 лет Победы, переулке Гражданском. Горячее водоснабжение будет прекращено с 15 по 21 мая.

С 10 мая по 10 июня на теплосетях от котельных на ул. Белопольское шоссе. На срок проведения гидравлических испытаний горячее водоснабжение будет прекращено.

Во время проведения испытаний руководителям предприятий и владельцам тепловых хозяйств нужно обеспечить установку заглушек на вводе тепловых пунктов в соответствии с требованиями Правил, а также организовать дежурство по теплопунктов, осуществлять контроль за состоянием тепловых вводов теплопроводов, проходящих по территориям предприятий и организаций.

Тепловики предупреждают, что на улицах, в усадьбах, подвалах домов, где проходят тепловые сети, в результате испытаний возможные повреждения подземных трубопроводов с возникновением провалов и выбросов сетевой воды на поверхность.

Будьте осторожны, предупреждайте детей об опасности. Не приближайтесь сами и не допускайте детей к провалам и местам выхода воды, сообщайте о таких случаях на АЭДС ООО «Сумытеплоэнерго» по телефонам:

22-13-73 – круглосуточно;

22-23-39 – круглосуточно;

25-03-98 - с 8-00 до 17-00.

Администрация ООО «Сумытеплоэнерго» просит извинения за временные неудобства.