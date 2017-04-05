В Конотопе произошло жестокое двойное убийство Происшествие произошло в Конотопе. Там 26-летний мужчина в пылу ссоры сначала зарезал своего товарища, а потом и свидетеля этого преступления - его отца.

В 14:37 на пульт «102» поступило сообщение от врача бригады скорой медицинской помощи о том, что в частном доме находится труп мужчины со следами насильственной смерти. Учитывая тяжесть преступления, на место происшествия прибыли руководители ГУНП области и отдела полиции, следственно-оперативная группа.

Во время осмотра помещения полицейские обнаружили тела уже двух мертвых лиц - 29-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранами и перерезанным горлом и его 61-летнего отца, который также имел многочисленные ножевые ранения.

Во дворе дома также находилась жена умершего пенсионера, но учитывая, что женщина болеет, рассказать об обстоятельствах совершенного преступления она так и не смогла. Однако, оперативники выяснили, что семья злоупотребляла спиртными напитками. В тот день тоже не обошлось без застолья.

«Для проведения оперативно-розыскных мероприятий был задействован весь личный состав Конотопского отдела полиции, лучшие розыскные и следственные работники ГУНП области. В ходе розыска установили свидетелей происшествия, а впоследствии и личность подозреваемого в совершении убийства, - рассказывает начальник Конотопского отдела полиции Алексей Нештенко. - Им оказался 26-летний местный житель, который дружил с 29-летним потерпевшим. Задержать злоумышленника нам помогли роменские коллеги. Ведь последний, чтобы избежать уголовной ответственности, с жалобами на здоровье обратился за помощью в Роменскую психиатрическую больницу».

Сначала мужчина отрицал свою вину, но под давлением полученных работниками полиции неопровержимых доказательств совершения преступления, признался. Рассказал, что в тот день заходил к другу в гости. Из-за словесного оскорбления со стороны потерпевшего, между ними возник конфликт. В пылу ссоры, он схватился за нож и начал наносить ему удары. Поскольку свидетелем этого события стал отец потерпевшего, злоумышленник, чтобы «замести» следы лишил жизни и того. В дальнейшем показал правоохранителям место, куда выбросил нож, которым убил людей.

Сейчас мужчине уже сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного п.1 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство двух лиц) и по ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины помещен в изолятор Конотопского отдела полиции. За совершенное преступление подозреваемому может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.