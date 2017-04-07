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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:14160

Сумские таможенники собрали 185 миллионов на ремонт дорог

По результатам января-апреля 2017 года более 185 млн гривен направлены на реконструкцию дорог в рамках дорожного эксперимента в Сумской области.

Больше всего средств на ремонт дорог аккумулировано в январе - феврале (почти 65 млн. грн и около 54 млн. грн соответственно). Как сообщалось ранее, по результатам марта на ремонт дорог аккумулировано более 19 млн. грн, а в апреле - более 48 млн. гривен.

Вообще с начала года в государственный бюджет Сумской таможней перечислено 1,3 млрд грн таможенных платежей, сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Сумской области

Право Таможня
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
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