Сумские таможенники собрали 185 миллионов на ремонт дорог

Больше всего средств на ремонт дорог аккумулировано в январе - феврале (почти 65 млн. грн и около 54 млн. грн соответственно). Как сообщалось ранее, по результатам марта на ремонт дорог аккумулировано более 19 млн. грн, а в апреле - более 48 млн. гривен.
Вообще с начала года в государственный бюджет Сумской таможней перечислено 1,3 млрд грн таможенных платежей, сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Сумской области
Исполнение обязанностей начальника Сумской таможни ГФС с 28 апреля 2017 года возложено на Михаила Закалинского....
Налоговой милицией Сумщины совместно с органами прокуратуры прекращена деятельность центра минимизации таможенных платежей....
Сегодня, 13 апреля, на таможенном посту «Конотоп» Сумской таможни ГФС благодаря плодотворному сотрудничеству работников таможни и сотрудников УВБ ГУ ГФС...
На Сумщине наблюдается увеличение среднедневных поступлений таможенных платежей почти на 40 процентов....
7 апреля в Сумах состоялось празднование 25-летия со дня создания Сумской таможни ГФС....