Федорченко выиграл еще 35 миллионов на жилье для пограничников в Сумах

Об этом сообщается в системе «Прозорро», пишут Наші гроші. До конца 2018 года по ул. Романа Атаманюка (40 лет Октября) должны построить 10-этажный дом на 80 квартир (40 одно-, 30 двух- и 10 трехкомнатных) общей площадью 4025 кв. м. Строительство «квадрата» жилья стоит 8756 грн. Минрегионразвития в феврале установило его опосредованную стоимость для Сум на уровне 9029 грн.
Выполнят подготовительные, подземные и надземные строительные, отделочные и сантехнические работы, смонтируют лифт, устроят инженерные сети и благоустроят территорию.
Сметные цены отдельных общестроительных материалов без учета стоимости доставки в целом соответствуют рыночным ценам.
Тонна битума стоит 8 321-9 505 грн, извести негашеной строительного первого сорта - 1720 грн, горячекатаного проката из стали Ст0 – 13 295-13 540 грн, портландцемента – 1 315-1 678 грн.
Кубометр хвойных досок и бруса стоит 1 523-3 000 грн, смеси бетонные готовые тяжелые – 1 104-1 356 грн, щебень - 306-342 грн, песок рядовой - 132 грн, а обогащенный - 150 грн, щиты опалубки обойдутся в 250-370 грн/Кв.м.
Зато кирпич керамический одинарный пустотелый М100 обойдется в 3498 грн/тыс. шт. Сейчас его можно найти в открытой оптовой продаже на четверть дешевле - по 2600 грн/тыс. шт.
На заработную плату пойдет 2,99 млн грн, то есть восемь процентов общей стоимости подряда. На прибыль отведено еще почти два процента - 655 тыс. грн.
Цена сделки на 14% ниже ожидаемой стоимости за закупки в 40,85 млн грн.
Напомним, год назад этой компании заказали первую очередь строительства за 36,96 млн грн.
Учредителями «СПКК Федорченко» является Виктор и Дмитрий Федорченко, Виталий Куц и ПАО закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд «Девелопмент Капитал» Людмилы Федорченко. Виктор Федорченко дважды баллотировался в мэры Сум, в 2010 году - от Партии регионов.
Единственным конкурентом было ПАО «Сумбуд» Рубена Сумбатова (22,6%), Юрия Швеца (16,9%), Павла Новицкого (15,8%) и Александра Бритова (15,5%). Оно не снижало цену в ходе аукциона, в отличие от победителя.
Сумбатов является почетным гражданином Сум и входил в общественный совет при исполкоме. В 2014 году он был доверенным лицом кандидата в мэры Сум Анатолия Жука, который проиграл выборы Александру Лысенко.
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