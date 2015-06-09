В Сумах пройдет чемпионат Украины по велоспорту В течение четырех дней, с 11 по 14 мая, в Сумах продлится открытый чемпионат Украины по велоспорту на шоссе.

Эти соревнования имеют почти 30-летнюю историю. С 1988 года соревнования проводились как чемпионат города, затем открытый чемпионат города, потому что в Сумы начали съезжаться команды из других регионов страны. Впоследствии соревнования переросли в открытый чемпионат области, а в 1992-93 годах вошли в государственный календарь соревнований комитета по вопросам физкультуры и спорта.

С тех пор каждый год весной город Сумы принимает открытый чемпионат Украины по велоспорту на шоссе. Молодежь, которая принимает в нем участие, получает путевку в спортивную жизнь, приобретает немалый опыт. Так было и с известными сумскими спортсменами. Среди них: мастера спорта международного класса Александр Головаш, Артем Теслер, Андрей Кулик.

Президент городской общественной организации «Велосипедный клуб «Сумы» Евгений Гонтовенко отмечает, что данные соревнования являются отборочным этапом команды в юношеских игр на международном уровне. По меньшей мере, ежегодно участие в чемпионате принимает около 120 спортсменов, которые приезжают в Сумы из разных уголков Украины.

В этом году количество участников остается неизменным. В Сумы они прибудут уже 10 мая. После четырех дней соревнований непосредственно в городе, у них будет еще три дня, чтобы попробовать свои силы и спортивный характер под Сумами, на Роменском шоссе. Честь нашего города во время открытого чемпионата Украины по велоспорту на шоссе защищать четыре воспитанники Сумской областной детской юношеской спортивной школы.

Сначала участники будут соревноваться в гонке «Критериум», маршрут которой будет пролегать от ул. Героев Сумщины к развлекательному центру «Місто розваг» (по кругу). Для каждой возрастной категории предусмотрена своя дистанция 40 км, 30 км и 20 км.

На Роменском шоссе спортсмены в индивидуальной гонке будут преодолевать дистанцию от 15 до 20 км в зависимости от возрастной категории, а в групповой гонке - от 60 до 80 км.

Завершатся соревнования «вечером дружбы», который состоится в оздоровительном лагере «Орленок» в урочище Барановка.