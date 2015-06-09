Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:3397

В Сумах пройдет чемпионат Украины по велоспорту

В течение четырех дней, с 11 по 14 мая, в Сумах продлится открытый чемпионат Украины по велоспорту на шоссе.

Эти соревнования имеют почти 30-летнюю историю. С 1988 года соревнования проводились как чемпионат города, затем открытый чемпионат города, потому что в Сумы начали съезжаться команды из других регионов страны. Впоследствии соревнования переросли в открытый чемпионат области, а в 1992-93 годах вошли в государственный календарь соревнований комитета по вопросам физкультуры и спорта.

С тех пор каждый год весной город Сумы принимает открытый чемпионат Украины по велоспорту на шоссе. Молодежь, которая принимает в нем участие, получает путевку в спортивную жизнь, приобретает немалый опыт. Так было и с известными сумскими спортсменами. Среди них: мастера спорта международного класса Александр Головаш, Артем Теслер, Андрей Кулик.

Президент городской общественной организации «Велосипедный клуб «Сумы» Евгений Гонтовенко отмечает, что данные соревнования являются отборочным этапом команды в юношеских игр на международном уровне. По меньшей мере, ежегодно участие в чемпионате принимает около 120 спортсменов, которые приезжают в Сумы из разных уголков Украины.

В этом году количество участников остается неизменным. В Сумы они прибудут уже 10 мая. После четырех дней соревнований непосредственно в городе, у них будет еще три дня, чтобы попробовать свои силы и спортивный характер под Сумами, на Роменском шоссе. Честь нашего города во время открытого чемпионата Украины по велоспорту на шоссе защищать четыре воспитанники Сумской областной детской юношеской спортивной школы.

Сначала участники будут соревноваться в гонке «Критериум», маршрут которой будет пролегать от ул. Героев Сумщины к развлекательному центру «Місто розваг» (по кругу). Для каждой возрастной категории предусмотрена своя дистанция 40 км, 30 км и 20 км.

На Роменском шоссе спортсмены в индивидуальной гонке будут преодолевать дистанцию от 15 до 20 км в зависимости от возрастной категории, а в групповой гонке - от 60 до 80 км.

Завершатся соревнования «вечером дружбы», который состоится в оздоровительном лагере «Орленок» в урочище Барановка.

Спорт Велоспорт
view counter

По тематике

Сумчане стали победителями велогонки Tour of Ukraine
06.06.2016 16:07

Сумчане стали победителями велогонки Tour of Ukraine

31 мая – 2 июня на Киевщине впервые проходила велогонка Tour of Ukraine....

Сумчане не приняли участие в домашнем этапе чемпионата Украины по маунтинбайку
27.05.2016 15:35

Сумчане не приняли участие в домашнем этапе чемпионата Украины по маунтинбайку

20 мая в Зеленом гаю прошел 6-й этап чемпионата Украины по маунтинбайку (кросс-кантри элиминатор)....

11.05.2016 10:47

В Сумах прошел чемпионат области по велоспорту

9-10 мая в Сумах провели чемпионат области по велоспорту на шоссе....

Сумской велогонщик победил в Минске
07.07.2015 11:12

Сумской велогонщик победил в Минске

5 июля сумчанин Александр Головаш выиграл международную велогонку «Кубок Минска»....

На открытом чемпионате города по велоспорту сумчан среди призеров не было
09.06.2015 16:29

На открытом чемпионате города по велоспорту сумчан среди призеров не было

В Сумах состоялся открытый чемпионат города по велоспорту среди юношей....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Стражи Галактики. Часть 2» Джеймса Ганна (США, 2017)
«Стражи Галактики. Часть 2» Джеймса Ганна (США, 2017)
Кино Космос
10:00 – 40 грн. 14:20 – 45 грн. 18:45 – 50 грн. 21:20 – 50 грн.
«Рок Дог» Эша Браннона (Китай, США, 2016)
«Рок Дог» Эша Браннона (Китай, США, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 3D - 12:30 14:30 CINETECH+, 2D - 10:00
«Сфера» Джеймса Понсольдта (СОАЭ, США, 2017)
«Сфера» Джеймса Понсольдта (СОАЭ, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 19:45 22:15
«Перестрелка» Бена Уитли (Великобритания, Франция, 2016)
«Перестрелка» Бена Уитли (Великобритания, Франция, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 12:00 18:00
«Моя девушка – монстр» Начо Вигалондо (Канада, Испания, 2016)
«Моя девушка – монстр» Начо Вигалондо (Канада, Испания, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 10:15
«Прочь» Джордана Пила (США, 2017)
«Прочь» Джордана Пила (США, 2017)
Кино Дружба
10-05 - 40 грн. 16-20 - 40 грн.
«Секретный агент» Майкла Аптеда (Великобритания, 2017)
«Секретный агент» Майкла Аптеда (Великобритания, 2017)
Кино Космос
16:55 – 45 грн.
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.