Сумчанам снова придется сидеть без воды

В связи с проведением ремонтных работ по демонтажу задвижки диаметром 200 мм по ул. Холодногорская сегодня, 5 мая, в 13:30 будет прекращена подача воды в дома №№ 8, 10, 31, 31/1, 35, 37, 39, 41 по ул. Холодногорская, №№ 2, 4, 6 по ул. Горького, №№ 5, 25 по ул. Горького. После завершения ремонтных работ водоснабжение будет восстановлено, сообщает пресс-служба КП.
С 10 до 12 мая запланировано проведение работ по переврезке вновь построенной водопроводной сети по проспекту Курский....
КП «Горводоканал» сообщает об отключении водоснабжения....
КП «Горводоканал» сообщает об ограничении водоснабжения....
КП «Горводоканал» сообщает об отключениях воды....
КП «Горводоканал» сообщает о масштабном отключении водоснабжения....