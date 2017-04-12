Сумчанам снова придется сидеть без воды КП «Горводоканал» сообщает об отключении водоснабжения.

В связи с проведением ремонтных работ по демонтажу задвижки диаметром 200 мм по ул. Холодногорская сегодня, 5 мая, в 13:30 будет прекращена подача воды в дома №№ 8, 10, 31, 31/1, 35, 37, 39, 41 по ул. Холодногорская, №№ 2, 4, 6 по ул. Горького, №№ 5, 25 по ул. Горького. После завершения ремонтных работ водоснабжение будет восстановлено, сообщает пресс-служба КП.