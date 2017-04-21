Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:09200

В Сумах «Таврия» влетела в дерево

ДТП произошло сегодня, 5 мая, на улице Леваневского около 11:00.

По словам очевидцев, автомобиль «ВАЗ 2106» подрезала иномарка. Водитель, избегая столкновения, вывернул руль и задел легковушку «Таврия Нова». В результате удара «Таврия» вылетела с дороги и влетела в дерево, пишет СТС.

На месте происшествия работает патрульная полиция. Никто из водителей не пострадал.

Право Дтп
view counter

По тематике

В Сумах очередная авария
Вчера 16:30

В Сумах очередная авария

В Сумах не поделили дорогу 2 легковых автомобиля....

Вчера 15:04

В Сумах пьяный водитель автобуса врезался в припаркованное авто

2 мая, ночью, около 2 часов, патрульные получили сообщение о ДТП на улице Ковпака....

В Сумах столкнулись три авто
Вчера 13:10

В Сумах столкнулись три авто

Сегодня, 4 мая, примерно в 10.30 на перекрестке улиц Вячеслава Черновола и Первомайской произошло столкновение автомобилей Suzuki, Cheri и Сhevrolet....

В Сумах маршрутка подрезала иномарку
Вчера 11:23

В Сумах маршрутка подрезала иномарку

ДТП произошло сегодня, 4 мая, в 10:00 на ул. Ильинская....

03.05.2017 16:48

В Конотопе столкнулись три авто: есть пострадавшие

В результате столкновения трех автомобилей, водители транспортных средств получили телесные повреждения, один из которых госпитализирован в центральную районную больницу....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Стражи Галактики. Часть 2» Джеймса Ганна (США, 2017)
«Стражи Галактики. Часть 2» Джеймса Ганна (США, 2017)
Кино Космос
10:00 – 40 грн. 14:20 – 45 грн. 18:45 – 50 грн. 21:20 – 50 грн.
«Рок Дог» Эша Браннона (Китай, США, 2016)
«Рок Дог» Эша Браннона (Китай, США, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 3D - 12:30 14:30 CINETECH+, 2D - 10:00
«Сфера» Джеймса Понсольдта (СОАЭ, США, 2017)
«Сфера» Джеймса Понсольдта (СОАЭ, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 19:45 22:15
«Перестрелка» Бена Уитли (Великобритания, Франция, 2016)
«Перестрелка» Бена Уитли (Великобритания, Франция, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 12:00 18:00
«Моя девушка – монстр» Начо Вигалондо (Канада, Испания, 2016)
«Моя девушка – монстр» Начо Вигалондо (Канада, Испания, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 10:15
«Прочь» Джордана Пила (США, 2017)
«Прочь» Джордана Пила (США, 2017)
Кино Дружба
10-05 - 40 грн. 16-20 - 40 грн.
«Секретный агент» Майкла Аптеда (Великобритания, 2017)
«Секретный агент» Майкла Аптеда (Великобритания, 2017)
Кино Космос
16:55 – 45 грн.
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.