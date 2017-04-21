В Сумах «Таврия» влетела в дерево

По словам очевидцев, автомобиль «ВАЗ 2106» подрезала иномарка. Водитель, избегая столкновения, вывернул руль и задел легковушку «Таврия Нова». В результате удара «Таврия» вылетела с дороги и влетела в дерево, пишет СТС.
На месте происшествия работает патрульная полиция. Никто из водителей не пострадал.
В Сумах не поделили дорогу 2 легковых автомобиля....
2 мая, ночью, около 2 часов, патрульные получили сообщение о ДТП на улице Ковпака....
Сегодня, 4 мая, примерно в 10.30 на перекрестке улиц Вячеслава Черновола и Первомайской произошло столкновение автомобилей Suzuki, Cheri и Сhevrolet....
ДТП произошло сегодня, 4 мая, в 10:00 на ул. Ильинская....
В результате столкновения трех автомобилей, водители транспортных средств получили телесные повреждения, один из которых госпитализирован в центральную районную больницу....