В Сумах «Таврия» влетела в дерево ДТП произошло сегодня, 5 мая, на улице Леваневского около 11:00.

По словам очевидцев, автомобиль «ВАЗ 2106» подрезала иномарка. Водитель, избегая столкновения, вывернул руль и задел легковушку «Таврия Нова». В результате удара «Таврия» вылетела с дороги и влетела в дерево, пишет СТС.

На месте происшествия работает патрульная полиция. Никто из водителей не пострадал.