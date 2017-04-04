Сумчане заплатили 200 миллионов за жилищно-коммунальные услуги

В Главном управлении статистики в Сумской области сообщают, что в целом к уплате за указанный период сумчан было начислено 229,9 млн грн.
Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги, с учетом электроэнергии на одного владельца лицевого счета в марте текущего года составили 721,1 грн.
В марте прошлого года эта цифра составляла 666,8 грн.
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