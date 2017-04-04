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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:12188

Сумчане заплатили 200 миллионов за жилищно-коммунальные услуги

За три месяца текущего года сумчане уплаты 214,3 млн гривен за потребленные жилищно-коммунальные услуги.

В Главном управлении статистики в Сумской области сообщают, что в целом к уплате за указанный период сумчан было начислено 229,9 млн грн.

Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги, с учетом электроэнергии на одного владельца лицевого счета в марте текущего года составили 721,1 грн.

В марте прошлого года эта цифра составляла 666,8 грн.

Общество Коммунальные услуги Статистика
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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