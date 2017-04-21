Интернет-мошенники поживились за счет кролевчанки

Сообщение о мошенничестве в полицию поступило от 24-летней жительницы Кролевца. Молодая женщина рассказала правоохранителям, что наткнулась на телефонных мошенников, которые под предлогом покупки ее свадебного платья через Интернет, оставили ее без последних сбережений. Она пояснила, что разместила свое объявление на одном из известных сайтов, покупатель нашелся сразу, а договорившись об уплате за товар, на следующий день позвонил другой человек, назвавшийся работником банка и сообщил, что чтобы деньги были зачислены на его счет, она должна назвать свои персональные данные и информацию по карте, что она и сделала. После чего с ее счета исчезли почти три с половиной тысячи гривен.
По данному факту в полиции уже открыто уголовное производство по ч.1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество». Правоохранители делают все возможное, чтобы установить злоумышленников и обращаются к гражданам с просьбой, не доверять телефонным собеседникам, так называемым работникам банка, которые пытаются выпытать персональные данные и секретную информацию по карте. Помните, что для пересчета денег достаточно указать только номер карты, а если у вас требуют дополнительную информацию, можете быть уверены, то обычные мошенники, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.
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