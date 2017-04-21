Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:54178

Интернет-мошенники поживились за счет кролевчанки

Почти трех с половиной тысяч гривен лишилась 24-летняя кролевчанка, которая решила продать свое свадебное платье через всемирную сеть Интернет.

Сообщение о мошенничестве в полицию поступило от 24-летней жительницы Кролевца. Молодая женщина рассказала правоохранителям, что наткнулась на телефонных мошенников, которые под предлогом покупки ее свадебного платья через Интернет, оставили ее без последних сбережений. Она пояснила, что разместила свое объявление на одном из известных сайтов, покупатель нашелся сразу, а договорившись об уплате за товар, на следующий день позвонил другой человек, назвавшийся работником банка и сообщил, что чтобы деньги были зачислены на его счет, она должна назвать свои персональные данные и информацию по карте, что она и сделала. После чего с ее счета исчезли почти три с половиной тысячи гривен.

По данному факту в полиции уже открыто уголовное производство по ч.1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество». Правоохранители делают все возможное, чтобы установить злоумышленников и обращаются к гражданам с просьбой, не доверять телефонным собеседникам, так называемым работникам банка, которые пытаются выпытать персональные данные и секретную информацию по карте. Помните, что для пересчета денег достаточно указать только номер карты, а если у вас требуют дополнительную информацию, можете быть уверены, то обычные мошенники, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.

Право Мошенничество
view counter

По тематике

Вчера 16:26

Интернет-мошенники обманули роменчанку

При попытке продать через интернет обувь 18-летняя девушка не заметила, как наткнулась на аферистов. А назвав им секретный код от...

03.05.2017 11:00

На выходных четверо конотопчан оставили мошенников «с носом»

Назвавшись сотрудниками полиции и финучреждения, неизвестные злоумышленники, используя хорошо известные схемы обмана, пытались обмануть четырех жителей райцентра....

02.05.2017 15:30

В Ромнах псевдополицейские выманили у пенсионерки 10 тысяч долларов

Роменские работники полиции разыскивают мошенников, которые обманули пожилую женщину и забрали ее последние сбережения....

28.04.2017 10:11

В Сумах задержали мошенника, который сдавал в аренду чужые квартиры

Мужчина действовал по известной мошеннической схеме. Выдавая себя за хозяина чужой квартиры, сам начал «сдавать» ее в аренду. Таким образом,...

21.04.2017 17:55

В Конотопе ищут мошенника, который обманул 76-летнего пенсионера

Представившись сотрудником Национального банка Украины, неизвестный аферист под предлогом усовершенствования защитной системы банковских карт выспросил у пожилого мужчины конфиденциальную информацию...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Стражи Галактики. Часть 2» Джеймса Ганна (США, 2017)
«Стражи Галактики. Часть 2» Джеймса Ганна (США, 2017)
Кино Космос
10:00 – 40 грн. 14:20 – 45 грн. 18:45 – 50 грн. 21:20 – 50 грн.
«Рок Дог» Эша Браннона (Китай, США, 2016)
«Рок Дог» Эша Браннона (Китай, США, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 3D - 12:30 14:30 CINETECH+, 2D - 10:00
«Сфера» Джеймса Понсольдта (СОАЭ, США, 2017)
«Сфера» Джеймса Понсольдта (СОАЭ, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 19:45 22:15
«Перестрелка» Бена Уитли (Великобритания, Франция, 2016)
«Перестрелка» Бена Уитли (Великобритания, Франция, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 12:00 18:00
«Моя девушка – монстр» Начо Вигалондо (Канада, Испания, 2016)
«Моя девушка – монстр» Начо Вигалондо (Канада, Испания, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 10:15
«Прочь» Джордана Пила (США, 2017)
«Прочь» Джордана Пила (США, 2017)
Кино Дружба
10-05 - 40 грн. 16-20 - 40 грн.
«Секретный агент» Майкла Аптеда (Великобритания, 2017)
«Секретный агент» Майкла Аптеда (Великобритания, 2017)
Кино Космос
16:55 – 45 грн.
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.