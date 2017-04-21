В Шостке будут судить «подвального» вора Пытаясь рассчитаться с долгами, 28-летний житель Шостки обокрал подвальное помещение одной из многоэтажек райцентра.

К участковым офицерам полиции Шостки обратился 33-летний местный житель. Мужчина рассказал, что ночью неизвестный проник в подвальное помещение многоэтажки и похитил оттуда его мопед.

Правоохранители начали проверку и установили, что мужчина не единственный, кто пострадал от рук неизвестного злоумышленника. К полицейских также обратилась и другая жительница этого же дома, которая рассказала, что из ее подвального помещения путем срыва замков, исчезли три велосипеда, три бутылки с самодельным вином, топоры и другое ценное имущество. Впрочем, часть похищенных вещей правоохранители нашли спрятанными неподалеку, а, проведя ряд розыскных мероприятий, установили и личность предполагаемого подозреваемого - 28-летнего безработного местного жителя.

Мужчина сразу признался в содеянном. Рассказал, что на такой шаг пошел из-за непогашенных долгов. На «дело», признается, ходил ночью. В подвал попадал через вентиляционное отверстие, откуда брал все, что казалось ему ценным. И только в последний раз, говорит, постигла неудача. Наткнулся на мужчину с фонарем, и, боясь быть уличенным, оставил похищенное и убежал.

Сейчас велосипеды и мопед полицейские изъяли и вернули их владельцам. Уголовное производство открыли сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины, по ч. 3 ст. 185 «Кража» и ч. 2 ст. 289 «Незаконное завладение транспортным средством», которое уже направлено в суд. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.