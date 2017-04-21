В Бурыни полиция задержала вора-кабельщика Чтобы поправить собственное финансовое положение, молодой житель Бурыни пошел на кражи телефонного кабеля в своем и соседнем райцентре.

Вооружившись топором, «фомкой» и пилой по металлу, рано утром, 23-летний неработающий мужчина, открыл крышку люка колодца телефонных коммуникаций на улице Мира в Бурыни, проник внутрь и похитил 25 метров телефонного кабеля. Похищенное сразу же отнес на пустырь, и, разведя костер, выпалил медь, а потом сдал ее в пункт приема металла. Злоумышленник, повредив целостность подземной линии коммуникаций, на несколько дней оставил без Интернета и телефонной связи почти 70 пользователей.

Через несколько дней мужчина вышел «на дело», но уже не в Бурыни, а в соседнем Путивле. Здесь, из коммуникационного колодца по улице Демьяна Бедного, по аналогичной схеме похитил 95 метров телефонного кабеля.

Полиция открыла уголовное производство по ст. 360 «Умышленное повреждение линий связи» Уголовного кодекса Украины, и быстро вычислила и задержала злоумышленника. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа или исправительных работ на срок до одного года, либо ограничение свободы на срок до двух лет. Полиция выясняет причастность задержанного к совершению подобных преступлений в Путивльском и Бурынском районах, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.