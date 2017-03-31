Сумские энергетики собираются отключать бесхозные многотажки

На сегодня некоторые многоквартирные жилые дома, расположенные на территории Сумской области, не находятся на балансе ни одной обслуживающей организации (так называемые «бесхозные дома»), что является нарушением действующего законодательства. Соответственно, в большинстве случаев состояние внутридомовых сетей многоквартирных жилых домов является аварийным, что может привести к поражению током жителей этих домов, их травмированию и даже смертельным случаям.
ПАО «Сумыоблэнерго» неоднократно сообщало учреждениям, в полномочия которых относится контроль за техническим состоянием и безопасной эксплуатацией электроустановок потребителей (Сумскую областную инспекцию Госэнергонадзора и управления Гоструда в Сумской области) о необходимости обеспечения возможности их дальнейшей эксплуатации. К сожалению, ссылаясь на отсутствие доверенности на выполнение мероприятий по обследованию электроустановок бесхозных домов от органов высшего уровня, данные учреждения не помогли решить проблемный вопрос.
Осознавая неизбежные социальные последствия отключения жилых домов, в порядке исключения, ПАО «Сумыоблэнерго» взяло на себя ответственность и приняло решение не прекращать поставки электрической энергии на такие дома до окончания отопительного периода. При этом, письма, направленные предприятием в органы местного самоуправления, на территории которых находится бесхозное жилье, о необходимости срочного решения вопроса его дальнейшей эксплуатации остались без ответа и не вызвали никаких практических сдвигов по приведению ситуации в соответствие с требованиями нормативных документов.
Таким образом, ПАО «Сумыоблэнерго» исчерпало свои полномочия по обеспечению возможности поставки электрической энергии на эти дома в соответствии с требованиями действующего законодательства и с целью предотвращения возникновения аварийных ситуаций и случаев поражения населения электрическим током, начиная с 10 мая 2017 года вынужденное начать работу по прекращению поставки электрической энергии на бесхозные многоэтажные дома, сообщает пресс-служба ПАО «Сумыоблэнерго».
1. Белопольский район, пгт Ульяновка, ул. Суворова, 27;
2. Бурынский район, г. Бурынь, ул. Трудовая, 1,
3. Глуховский район, пгт Эсмань, ул. Гагарина, 3;
4. Конотопский район, г. Конотоп, ул. Садовая, 32;
5. Краснопольский район, c. Наумовка, ул. Мичурина, 5,
6. Кролевецкий район, г. Кролевец, площадь Свободы, 44;
7. Лебединский район, с. Бишкинь, ул. Молодежная, 2;
8. Недригайловский район, пгт Недригайлов, ул. Сумская, 10;
9. Ахтырский район, пгт Чупаховка, ул. Заозерная, 13;
10. Путивльский район, г. Путивль, пр-кт И. Путивльского, 37;
11. Роменский район, г. Ромны, 3 пр. Красной, 55;
12. г. Сумы, ул. Замостянская, 5/Ж;
13. Середина-Будский район, с. Чернацкое, ул. Центральная, 35;
14. Ямпольский район, c. Степное, ул. Центральная, 4.
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