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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:53455

У Федорченко заберут гектар сумской земли

По принципиальной позиции прокуратуры принято решение о возвращении в коммунальную собственность земельного участка стоимостью свыше 7,3 млн грн.

Сумской местной прокуратурой в судебном порядке в очередной раз доказан факт незаконной передачи земельного участка под застройку в обход конкурентных процедур.

Вопреки требованиям земельного законодательства строительная компания на основании договора сотрудничества получила в пользование земельный участок коммунальной собственности площадью более 1 га и стоимостью 7,3 млн грн под застройку при отсутствии соответствующего решения сессии Сумского городского совета и без проведения земельных торгов.

По результатам рассмотрения Хозяйственным судом Сумской области иск прокуратуры в интересах государства в лице Сумского городского совета о признании недействительным договора сотрудничества, заключенный между управлением капитального строительства и дорожного хозяйства Сумского городского совета и строительной компанией, удовлетворен в полном объеме, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

Как стало известно «Данкору» речь идет о строительной компании «Федорченко».

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