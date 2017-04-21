У Федорченко заберут гектар сумской земли По принципиальной позиции прокуратуры принято решение о возвращении в коммунальную собственность земельного участка стоимостью свыше 7,3 млн грн.

Сумской местной прокуратурой в судебном порядке в очередной раз доказан факт незаконной передачи земельного участка под застройку в обход конкурентных процедур.

Вопреки требованиям земельного законодательства строительная компания на основании договора сотрудничества получила в пользование земельный участок коммунальной собственности площадью более 1 га и стоимостью 7,3 млн грн под застройку при отсутствии соответствующего решения сессии Сумского городского совета и без проведения земельных торгов.

По результатам рассмотрения Хозяйственным судом Сумской области иск прокуратуры в интересах государства в лице Сумского городского совета о признании недействительным договора сотрудничества, заключенный между управлением капитального строительства и дорожного хозяйства Сумского городского совета и строительной компанией, удовлетворен в полном объеме, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

Как стало известно «Данкору» речь идет о строительной компании «Федорченко».