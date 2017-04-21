В Сумах женщина-водитель спровоцировала ДТП Сегодня, 5 мая, около 12:20, на перекрестке улицы Ильинской и Ярослава Мудрого не разминулись две легковушки.

От удара у обеих машин сильно пострадала передняя часть, пишет СТС. «По предварительным данным женщина за рулем «ЗАЗ Форза» не предоставила преимущество в движении автомобилю «Дэу Ланос», который двигался по главной дороге», - комментирует пресс-офицер патрульной полиции Сум Олег Сологуб. Водитель автомобиля «Дэу Ланос» получил телесные повреждения, с которыми был госпитализирован в больницу.