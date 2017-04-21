В Сумах женщина-водитель спровоцировала ДТП

От удара у обеих машин сильно пострадала передняя часть, пишет СТС.
«По предварительным данным женщина за рулем «ЗАЗ Форза» не предоставила преимущество в движении автомобилю «Дэу Ланос», который двигался по главной дороге», - комментирует пресс-офицер патрульной полиции Сум Олег Сологуб.
Водитель автомобиля «Дэу Ланос» получил телесные повреждения, с которыми был госпитализирован в больницу.
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