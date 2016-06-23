Шосткинские акробаты покорили Киев 26-29 апреля в Киеве состоялся Открытый чемпионат Украины и Всеукраинские соревнования среди юношей и девушек по прыжкам на акробатической дорожке памяти мастера спорта Украины Константина Венгеля.

В соревнованиях приняли участие более 250 спортсменов из 11 областей и г. Киева, а также гости соревнований - команды из Азербайджана и Республики Беларусь.

Сумскую область представили воспитанники Шосткинской КДЮСШ «Барса» двумя командами юношей и девушек. Сумская-1 (первый состав) в общекомандном зачете завоевала почетное первое место (324,6 баллов) из 16 команд, а Сумская-2 была шестой (295,3 баллов).

В очередной раз чемпионками Украины в командных соревнованиях среди девушек стали воспитанницы КДЮСШ, даже в обновленном составе Матора Виктория, Денисова Диана, Бучинская София, Губарь Мария (тренеры - Мельник Н., Романченко Г., Приходько Л.).

Команда юношей стали серебряными призерами чемпионата: Великоконь Артем, Старжинский Тимур, Попело Даниил, Тарасенко Евгений (тренеры - Герасименко М., Матвиенко Л., Романченко Г., Мельник Н., Приходько Л).

В личном зачете в возрастной группе 2005-2006 г.р. среди девушек бронзу завоевала Денисова Диана (тренер Романченко Г., Приходько Л.), среди юношей Великоконь Артем также был третьим (тренеры - Романченко Г., Герсименко М.). В возрастной группе 2007-2008 г.р. Колембет Роберт (тренер - Мельник Н.) показал третий результат.

Во Всеукраинских соревнованиях среди юношей в возрастной группе 1999-2002 г.р. Жмых Даниил стал бронзовым призером (многоборье). В возрастной группе 2003-2004 г.р. Роман Шулежко занял второе место (многоборье), а Эпик Алексей стал третьим. Борисенко Светлана в этой же возрастной категории завоевала бронзу (I упражнение). В возрастной группе 2009-2010 г.р. среди юношей лучшим был Коляда Савелий. Победители и призеры соревнований были награждены ценными призами, медалями и дипломами.

Воспитанники спортивной школы уже начали готовиться к международным соревнованиям в Литве и взрослого Чемпионата Украины.