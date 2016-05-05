В Сумах почтили Героя Украины Александра Анищенко Сумчане почтили память Героя Украины Александр Анищенко, который погиб на Востоке Украины 3 года назад, выполняя служебный долг.

Ученики общеобразовательной школы №4 организовали торжественную линейку, чтобы еще раз вспомнить подвиг выпускника школы. К мероприятию присоединились школьные учителя, родители, боевые побратимы и друзья Александра. Все, кто лично знал Героя, сказали речи и поделились воспоминаниями о том, каким он был доброжелательным, дружественным и смелым.