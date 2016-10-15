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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:5888

В Сумах начинают реализацию проектов общественного бюджета

Детская площадка по ул. Харьковская, 25 и спортивная площадка во дворе по ул. Ильинская, 51В станут первыми объектами, которые будут реализованы в рамках общественного бюджета Сум.

Об этом сообщили в Департаменте инфраструктуры города. По данным чиновников, договора с исполнителем работ - ООО «Статус - Е» - уже переданы на регистрацию в территориальное управление Госказначейства на регистрацию. Так что, уже со следующей недели подрядчики смогут получить аванс и начать закупку необходимого оборудования и подготовительные работы на месте.

Также уже заключены соглашения на разработку проектно-сметной документации по проекту «Создание зоны отдыха у водоема» (Анновка) и «Сказочный двор» (ул. Мира, 34, 36). Их ожидают получить в мае.

Экспертизу проходит проектная документация по объекту «Обустройство Веретиновского родника».

Наиболее длительной будет разработка проектно-сметной документации по проектам «Воспроизведение экологического объекта озера (гидрокарьера) и обустройство зоны отдыха с эко-элементами для обеспечения содержательного и безопасного досуга на ул. Седова (Барановка)» и «Эко-парк» (оз. Дурова). Сложность в необходимости проведения природоохранной экспертизы. Документацию планируют изготовить до конца июня.

По информации управления капитального строительства и дорожного хозяйства, проектно-сметная документация по ряду объектов (устройство стадиона на Барановке, сквера по ул. Ковпака, спортплощадок в парке «Сказка» и по ул. Кондратьева, благоустройство территорий на Добровольной) уже разработана, поэтому в ближайшее время также начнут соответствующие работы по их реализации.

Напомним, в 2016 году в рамках партиципаторного бюджета горожане определили 17 проектов, которые городская власть реализует в этом году. На это предусмотрено 5 млн. грн.

Общество Партиципаторный бюджет
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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