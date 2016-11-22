В руках у сумчанина взорвалась граната

На боеприпас он наткнулся у себя на огороде. Не заметил, как получил ранение - до кисти руку разорвало взрывной волной, пишет Спецкор.
Первую медицинскую помощь ему предоставили в Сумской районной клинической больнице.
«Был большой шанс того, что руку придется ампутировать, она была фактически разорвана на запчасти. Но обошлось: кровотечение остановили, все сшили. Можно сказать, что мужчине повезло, все у него заживет и будет функционировать», - прокомментировал врач Сергей Осташов.
По словам медиков, денег на лекарства у пациента не было, поэтому, чтобы спасти руку, медикаменты ему собирали всей больницей. После оказания медицинской помощи мужчину отпустили домой.
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