В руках у сумчанина взорвалась граната Житель Сумского района пострадал от взрыва гранаты, которую держал в руке.

На боеприпас он наткнулся у себя на огороде. Не заметил, как получил ранение - до кисти руку разорвало взрывной волной, пишет Спецкор.

Первую медицинскую помощь ему предоставили в Сумской районной клинической больнице.

«Был большой шанс того, что руку придется ампутировать, она была фактически разорвана на запчасти. Но обошлось: кровотечение остановили, все сшили. Можно сказать, что мужчине повезло, все у него заживет и будет функционировать», - прокомментировал врач Сергей Осташов.

По словам медиков, денег на лекарства у пациента не было, поэтому, чтобы спасти руку, медикаменты ему собирали всей больницей. После оказания медицинской помощи мужчину отпустили домой.