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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:03189

В руках у сумчанина взорвалась граната

Житель Сумского района пострадал от взрыва гранаты, которую держал в руке.

На боеприпас он наткнулся у себя на огороде. Не заметил, как получил ранение - до кисти руку разорвало взрывной волной, пишет Спецкор.

Первую медицинскую помощь ему предоставили в Сумской районной клинической больнице.

«Был большой шанс того, что руку придется ампутировать, она была фактически разорвана на запчасти. Но обошлось: кровотечение остановили, все сшили. Можно сказать, что мужчине повезло, все у него заживет и будет функционировать», - прокомментировал врач Сергей Осташов.

По словам медиков, денег на лекарства у пациента не было, поэтому, чтобы спасти руку, медикаменты ему собирали всей больницей. После оказания медицинской помощи мужчину отпустили домой.

Право Граната
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