В Сумах устроили инсталляцию против современного рабства

Таким образом организаторы решили привлечь внимание к проблемам торговли людьми.
«Украина является страной, где все больше и больше растет тенденция к трудовой эксплуатации. По нашим данным более 160 тыс. украинцев попали в сети торговцев людьми, начиная с 1991 года. Это были как женщины, так и мужчины, с разным уровнем образования, с разным социальным статусом. Самому молодому пострадавшему, которому оказали помощь, было всего три годика, а старшей – 83 года. Причем за время нашей работы в Украине, мы оказали помощь почти 13 тыс. человек, пострадавших от торговли людьми. Торговля людьми может быть как сексуальной эксплуатацией, так и трудовой», - рассказала специалист Программы противодействия торговли людьми Представительства Международной организации по миграции в Украине Ирина Мидловец.
Картонная инсталляция высотой около метра составлена из трех информационных кубов: «Знай», «Понимай» и « Действуй». На кубе «Знай» написаны реальные истории людей, которые столкнулись с проблемой торговли людьми. На кубе «Понимай» изложена информация, которая содержит советы по безопасности во время поездки за границу и пребывания там. Третий куб «Действуй» призывает людей активно бороться в случае столкновения с современным рабством.
Увидеть с инсталляцию в Сумах можно будет до 17 мая. на ул. Соборной. Здесь будут раздаваться информационные буклеты.
Сумы- 11 город, который посетили специалисты Представительства Международной организации по миграции в Украине. Акция «Грани 3» действует с декабря 2016 года. Стартовала она в Киеве в Международный день борьбы за отмену рабства.
Ольга Сергеева
За период с января по декабрь 2016 года Представительство Международной организации в Украине выявило 1151 человека, пострадавшего от торговли людьми с целью трудовой и сексуальной эксплуатации в 21 стране. Повышение уязвимости населения относительно риска попасть в ситуацию торговли людьми вероятно связано из затяжным конфликтом, а также политической, экономической и социальной нестабильностью в Украине.
Российская Федерация остается основной страной назначения для торговли людьми с Украины -67% случаев в 2016 году. На втором месте - страны-члены Европейского Союза, откуда вернулось 17% пострадавших. Из них более 86% - из Польши, остальные - из Италии, Германии, Греции, Финляндии, Литве, Австрии, Чехии и Великобритании. Другие страны назначения в 2016 году: Беларусь, Казахстан, Турция, Китай, Таиланд, Монголия, Израиль, Молдова.
Контактное лицо в Сумах: Юлия Тарасенко, моб. 095- 184- 10- 85.
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