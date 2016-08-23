В Сумах устроили инсталляцию против современного рабства Возле памятника Тарасу Шевченко на ул. Соборной 5 мая по инициативе Представительства Международной организации по миграции в Украине и Министерства социальной политики Украины, при содействии Сумского городского совета и Сумской областной государственной администрации открыли инсталляцию «Грани3».

Таким образом организаторы решили привлечь внимание к проблемам торговли людьми.

«Украина является страной, где все больше и больше растет тенденция к трудовой эксплуатации. По нашим данным более 160 тыс. украинцев попали в сети торговцев людьми, начиная с 1991 года. Это были как женщины, так и мужчины, с разным уровнем образования, с разным социальным статусом. Самому молодому пострадавшему, которому оказали помощь, было всего три годика, а старшей – 83 года. Причем за время нашей работы в Украине, мы оказали помощь почти 13 тыс. человек, пострадавших от торговли людьми. Торговля людьми может быть как сексуальной эксплуатацией, так и трудовой», - рассказала специалист Программы противодействия торговли людьми Представительства Международной организации по миграции в Украине Ирина Мидловец.

Картонная инсталляция высотой около метра составлена из трех информационных кубов: «Знай», «Понимай» и « Действуй». На кубе «Знай» написаны реальные истории людей, которые столкнулись с проблемой торговли людьми. На кубе «Понимай» изложена информация, которая содержит советы по безопасности во время поездки за границу и пребывания там. Третий куб «Действуй» призывает людей активно бороться в случае столкновения с современным рабством.

Увидеть с инсталляцию в Сумах можно будет до 17 мая. на ул. Соборной. Здесь будут раздаваться информационные буклеты.

Сумы- 11 город, который посетили специалисты Представительства Международной организации по миграции в Украине. Акция «Грани 3» действует с декабря 2016 года. Стартовала она в Киеве в Международный день борьбы за отмену рабства.

Ольга Сергеева