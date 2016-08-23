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В Сумах устроили инсталляцию против современного рабства

Возле памятника Тарасу Шевченко на ул. Соборной 5 мая по инициативе Представительства Международной организации по миграции в Украине и Министерства социальной политики Украины, при содействии Сумского городского совета и Сумской областной государственной администрации открыли инсталляцию «Грани3».

Таким образом организаторы решили привлечь внимание к проблемам торговли людьми.

«Украина является страной, где  все больше и больше растет тенденция к трудовой эксплуатации. По нашим данным более 160 тыс. украинцев  попали в сети торговцев людьми, начиная с 1991 года. Это были как женщины, так и мужчины, с разным уровнем образования, с  разным социальным статусом. Самому молодому пострадавшему, которому оказали помощь, было всего три годика, а старшей – 83 года. Причем за время нашей работы в Украине, мы оказали помощь почти 13 тыс. человек, пострадавших от торговли людьми. Торговля людьми может быть как сексуальной эксплуатацией, так и трудовой», - рассказала специалист Программы противодействия торговли людьми Представительства Международной организации по миграции в Украине  Ирина Мидловец. 

Картонная инсталляция высотой около метра составлена из трех информационных кубов: «Знай», «Понимай» и « Действуй».  На кубе «Знай» написаны  реальные истории людей, которые столкнулись с проблемой торговли людьми.  На  кубе «Понимай» изложена информация,  которая содержит советы по безопасности во время поездки за границу и пребывания там. Третий куб «Действуй» призывает людей активно бороться в случае столкновения с современным рабством.

Увидеть с инсталляцию в Сумах можно будет до 17 мая.  на ул. Соборной. Здесь будут раздаваться информационные буклеты.

Сумы- 11 город, который посетили специалисты Представительства Международной организации по миграции в Украине.  Акция «Грани 3» действует с декабря 2016 года. Стартовала она в Киеве  в Международный день борьбы за отмену рабства.

Ольга Сергеева

Справка:

За период с января по декабрь 2016 года  Представительство Международной организации в Украине выявило 1151 человека, пострадавшего от торговли людьми с целью трудовой и сексуальной эксплуатации в 21 стране. Повышение уязвимости населения относительно риска попасть в ситуацию торговли людьми вероятно связано из  затяжным конфликтом, а также политической, экономической и социальной нестабильностью в Украине.

Российская Федерация остается основной страной назначения для торговли людьми с Украины -67% случаев в 2016 году. На втором месте - страны-члены Европейского Союза, откуда вернулось 17% пострадавших. Из них более 86% - из Польши, остальные - из Италии, Германии, Греции, Финляндии, Литве, Австрии, Чехии и Великобритании. Другие страны назначения в 2016 году: Беларусь, Казахстан, Турция, Китай, Таиланд, Монголия, Израиль, Молдова.

Контактное лицо в Сумах: Юлия Тарасенко, моб. 095- 184- 10- 85. 

 
Общество Акция Инсталляция Торговля людьми
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