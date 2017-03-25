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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумской каратист взял «бронзу» на чемпионате Европы

3-7 мая в Коджаели (Турция) проходил чемпионат Европы по каратэ.

По итогам командного кумитэ мужская сборная, в составе которой выступал сумчанин Игорь Угнич, заняла третье место. Наша сборная выиграла у бельгийцев и азербайджанцев, затем уступила хозяевам и выиграла у белорусов и немцев.

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Спорт Игорь Угнич Каратэ
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