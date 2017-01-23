В центре Сум магазин залили «кровью» Неизвестные лица залили лестницы и двери веществом бурого цвета. Правоохранители данный факт зарегистрирован и принимают меры по установлению лиц хулиганов.

Сегодня, 8 мая, около 9:00 утра в дежурную часть позвонил неизвестный и сообщил, что лестница и ролеты одного из магазина по улице Харьковская, 2/1 загрязнены неизвестным веществом. Для проверки информации на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Действительно, лестницы и двери были обильно измазаны в веществом бурого цвета. Данное событие в полиции зарегистрировали, отобрали образцы вещества и направили их на экспертизу. Правоохранители склоняются к тому, что это была чья-то дерзкая хулиганская выходка, поэтому принимают меры по розыску «шутников». В связи с этим рассчитывают на помощь общественности.

Уважаемые сумчане, если вам известна какая-либо информация, которая поможет следствию, сообщите на линию «102». Анонимность гарантируется, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.