В Конотопе не пустили российских журналисток на «Евровидение» Через границу пограничники не пропустили представителей российских средств массовой информации.

Государственная пограничная служба Украины совместно с СБУ и другими взаимодействующими органами продолжают уделять особое внимание сфере безопасности составляющей на государственной границе, в том числе в преддверии проведения в Украине песенного конкурса «Евровидение».

С этой целью среди прочего тщательно проверяются документы и устанавливается цель приезда иностранцев в нашу страну.

7 мая утром сотрудники Госпогранслужбы не пропустили через границу двух представителей одного из российских периодических изданий. Они направлялись в Украину поездом через пункт контроля «Конотоп». При оформлении и проверки гражданки России не смогли подтвердить цели своей поездки в Украину, а также выяснились обстоятельства нарушения законодательства Украины и посещение временно оккупированного Крыма через временно закрытые пункты пропуска.

Пограничное ведомство отмечает, что наличие аккредитации представителей СМИ на «Евровидение» не является документом, который дает право для пересечения границы. При принятии решений Госпогранслужба совместно с СБУ и Национальной полицией руководствуются исключительно интересами и законодательством Украины.