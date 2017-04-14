В связи с выполнением аварийно-ремонтных работ по ул. Г.Кондратьева, 76 сегодня, 8 мая, в 9:00 прекращено водоснабжение домов по ул. Г.Кондратьева и прилегающих к ней улиц. После завершения ремонтных работ водоснабжение будет восстановлено.
КП «Горводоканал» сообщает об отключении водоснабжения....
С 10 до 12 мая запланировано проведение работ по переврезке вновь построенной водопроводной сети по проспекту Курский....
КП «Горводоканал» сообщает об отключении водоснабжения....
КП «Горводоканал» сообщает об ограничении водоснабжения....
КП «Горводоканал» сообщает об отключениях воды....