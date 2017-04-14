В Сумах без воды жители ул. Герасима Кондратьева КП «Горводоканал» сообщает об аварийном отключении водоснабжения.

В связи с выполнением аварийно-ремонтных работ по ул. Г.Кондратьева, 76 сегодня, 8 мая, в 9:00 прекращено водоснабжение домов по ул. Г.Кондратьева и прилегающих к ней улиц. После завершения ремонтных работ водоснабжение будет восстановлено.