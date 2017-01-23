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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:22620

В Сумах подростки разбили окна в школе

Патрульные разыскали компанию молодых людей, которые побила окна в школе.

Сообщение о компании подростков, которые разбивают окна в учебном заведении на улице Ковпака, патрульные получили ночью 5 мая. По словам заявительницы, после повреждения окон, группа молодежи пошла дальше по улице.

Прибыв в учебное заведение, стражи порядка обнаружили повреждении окна и следы крови, которые тянулись в направлении, на которое указывала заявительница. Проследовав в указанном направлении, инспекторы разыскали 8 человек, среди которых было 2 несовершеннолетних. У 19-летнего мужчины были изрезаны пальцы рук и кровь на руках.

Для выяснения всех обстоятельств полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.

Право Хулиганство
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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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