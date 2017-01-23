В Сумах подростки разбили окна в школе Патрульные разыскали компанию молодых людей, которые побила окна в школе.

Сообщение о компании подростков, которые разбивают окна в учебном заведении на улице Ковпака, патрульные получили ночью 5 мая. По словам заявительницы, после повреждения окон, группа молодежи пошла дальше по улице.

Прибыв в учебное заведение, стражи порядка обнаружили повреждении окна и следы крови, которые тянулись в направлении, на которое указывала заявительница. Проследовав в указанном направлении, инспекторы разыскали 8 человек, среди которых было 2 несовершеннолетних. У 19-летнего мужчины были изрезаны пальцы рук и кровь на руках.

Для выяснения всех обстоятельств полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.