В Сумах подростки разбили окна в школе

Сообщение о компании подростков, которые разбивают окна в учебном заведении на улице Ковпака, патрульные получили ночью 5 мая. По словам заявительницы, после повреждения окон, группа молодежи пошла дальше по улице.
Прибыв в учебное заведение, стражи порядка обнаружили повреждении окна и следы крови, которые тянулись в направлении, на которое указывала заявительница. Проследовав в указанном направлении, инспекторы разыскали 8 человек, среди которых было 2 несовершеннолетних. У 19-летнего мужчины были изрезаны пальцы рук и кровь на руках.
Для выяснения всех обстоятельств полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.
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