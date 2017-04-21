Узбек пытался подкупить пограничников

7 мая военнослужащие отдела «Шалыгино» имени Петра Калнышевского Сумского отряда зафиксировали очередную попытку втягивания пограничников в противоправную деятельность.
В пункт пропуска «Екатериновка» в пешем порядке на вход в Украину прибыл гражданин Узбекистана. С целью беспрепятственного пересечения границы иностранец предложил пограничнику неправомерное вознаграждение в сумме 2000 рублей РФ, на что получил категорический отказ.
Пограничники приняли все необходимые меры для прекращения обнаруженного правонарушения. 50-летнего правонарушителя передали работникам полиции, которые и занимаются объективным выяснением совершения им уголовного преступления, предусмотренного ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.
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