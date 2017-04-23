Пограничники задержали водителя без прав В Ямпольском районе пограничники отдела «Свесса» Сумского отряда задержали гражданина Украины, который управлял автомобилем без документов.

Пограничный наряд, который нес службу на направлении между украинским населенным пунктом Марчихина-Буда и российским Хинель неподалеку от границы остановил автомобиль марки «ГАЗ» украинской регистрации без груза. Управлял транспортным средством гражданин Украины. Во время проверки документов и выяснения цели пребывания в пограничной полосе, правоохранители установили, что мужчина управлял автомобилем без соответствующих регистрационных документов.

О выявленном правонарушении пограничники сообщили работникам Национальной полиции, которые, прибыв на место задержания, составили в отношении гражданина административные материалы по ст. 126 (управление транспортными средствами лицами, не имеющими права управления или водителями, не имеющими при себе или которые не предъявили для проверки соответствующих документов) КоАП.

Сумской пограничный отряд напоминает о внесенных постановлением Кабинета Министров Украины от 09.11.2016 года № 790 изменения в Правила дорожного движения, в которых установлена обязанность водителя при остановке уполномоченным лицом Госпогранслужбы транспортного средства в пределах пограничной полосы и контролируемого пограничного района предъявить для проверки соответствующие документы, а также дать возможность осмотреть транспортное средство и проверить номера его агрегатов.