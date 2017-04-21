Молдавский проводник спрятал в вагоне почти 200 кг мяса В пункте контроля «Хутор-Михайловский» во время проверки поезда сообщением «Кишинев - Москва» пограничники Сумского отряда совместно с работниками таможни в очередной раз предупредили попытку незаконного перемещения через границу мясопродукции.

В ходе осмотра одного из пассажирских вагонов поезда, пограничный наряд в межпотолочном пространстве вагона обнаружил пакеты с мясной продукцией, общий вес которой составил около 170 килограммов. Как выяснилось, пытался таким образом переместить через границу товар проводник этого поезда, 31-летний гражданин Молдовы.

Сейчас выявленная мясопродукция изъята работниками пункта ветеринарно-санитарного контроля в установленном порядке для принятия соответствующего правового решения.