Молдавский проводник спрятал в вагоне почти 200 кг мяса

В ходе осмотра одного из пассажирских вагонов поезда, пограничный наряд в межпотолочном пространстве вагона обнаружил пакеты с мясной продукцией, общий вес которой составил около 170 килограммов. Как выяснилось, пытался таким образом переместить через границу товар проводник этого поезда, 31-летний гражданин Молдовы.
Сейчас выявленная мясопродукция изъята работниками пункта ветеринарно-санитарного контроля в установленном порядке для принятия соответствующего правового решения.
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