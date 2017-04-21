Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:05203

На Сумщине разыграли Кубок федерации

6 мая действующий чемпион области по футболу получил первый трофей в новом сезоне.

В дополнительное время чемпион области-2016 победил победителя первенства и получил первый «Кубок федерации».

Агробизнес ТSК (Ромны) 3:1 «Альянс» (Долина)

Голы: Сантрапинских Евгений (63), Коновалов Никита (115), Лойко Дмитрий (118) - Острога Руслан (83).

Спорт Футбол
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По тематике

03.05.2017 16:35

ПФК «Сумы» - ФК «Нефтяник». Прямая трансляция

Сегодня, 3 мая, на стадионе «Юбилейный» пройдет матч чемпионат Украины по футболу в первой лиге....

03.05.2017 08:55

«Виктория» устояла во Врадиевке

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Завтра в Сумах пройдет областное дерби
02.05.2017 18:10

Завтра в Сумах пройдет областное дерби

В среду, 3 мая, в Сумах пройдет матч между ПФК «Сумы» и ахтырским «Нефтяником»....

27.04.2017 10:11

«Виктория» вылетела из кубка Украины

26 апреля в Николаевке прошел ответный четвертьфинал Кубка Украины среди аматоров....

27.04.2017 09:24

«Барса» переиграла киевлян

26 апреля в Сумах «Барса» принимала киевскую команду «ДЮСШ-15»....

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«Стражи Галактики. Часть 2» Джеймса Ганна (США, 2017)
«Стражи Галактики. Часть 2» Джеймса Ганна (США, 2017)
Кино Космос
10:00 – 40 грн. 14:20 – 45 грн. 18:45 – 50 грн. 21:20 – 50 грн.
«Рок Дог» Эша Браннона (Китай, США, 2016)
«Рок Дог» Эша Браннона (Китай, США, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 3D - 12:30 14:30 CINETECH+, 2D - 10:00
«Сфера» Джеймса Понсольдта (СОАЭ, США, 2017)
«Сфера» Джеймса Понсольдта (СОАЭ, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 19:45 22:15
«Перестрелка» Бена Уитли (Великобритания, Франция, 2016)
«Перестрелка» Бена Уитли (Великобритания, Франция, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 12:00 18:00
«Моя девушка – монстр» Начо Вигалондо (Канада, Испания, 2016)
«Моя девушка – монстр» Начо Вигалондо (Канада, Испания, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 10:15
«Прочь» Джордана Пила (США, 2017)
«Прочь» Джордана Пила (США, 2017)
Кино Дружба
10-05 - 40 грн. 16-20 - 40 грн.
«Секретный агент» Майкла Аптеда (Великобритания, 2017)
«Секретный агент» Майкла Аптеда (Великобритания, 2017)
Кино Космос
16:55 – 45 грн.
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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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