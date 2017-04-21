На Сумщине разыграли Кубок федерации

В дополнительное время чемпион области-2016 победил победителя первенства и получил первый «Кубок федерации».
Агробизнес ТSК (Ромны) 3:1 «Альянс» (Долина)
Голы: Сантрапинских Евгений (63), Коновалов Никита (115), Лойко Дмитрий (118) - Острога Руслан (83).
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