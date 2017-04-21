На Сумщине разыграли Кубок федерации 6 мая действующий чемпион области по футболу получил первый трофей в новом сезоне.

В дополнительное время чемпион области-2016 победил победителя первенства и получил первый «Кубок федерации». Агробизнес ТSК (Ромны) 3:1 «Альянс» (Долина) Голы: Сантрапинских Евгений (63), Коновалов Никита (115), Лойко Дмитрий (118) - Острога Руслан (83).