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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Пиротехники уничтожили 33 боеприпаса

7 мая, группой пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным (Ромны) в Ахтырском районе проведены работы по обезвреживанию арсенала боеприпасов.

На взрывоопасные предметы наткнулись местные жители возле с. Мирное. Опасная находка находилась в лесопосадке в двух местах на расстоянии 200 м и 4 км от жилых домов. По словам людей, в 1943 году в данной местности проходили события «Курской дуги» - одного из ключевых сражений Второй мировой войны.

На место обнаружения арсенала прибыли пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которые идентифицировали находку как 29 артснарядов (76, 50 мм) и 4 минометные мины (76 мм). Специалисты изъяли взрывоопасные предметы, вывезли в специально отведенное место и уничтожили путем подрыва.

На Сумщине в текущем году это первый случай обнаружения боеприпасов времен прошлых войн в значительном количестве. Спасатели еще раз предупреждают: взрывоопасных предметов нельзя касаться, а тем более пытаться перенести. Ни в коем случае не пользоваться вблизи средствами связи, это может спровоцировать взрыв. Надо прекратить любые работы в данном месте, отойти на безопасное расстояние - не менее 100 м и сообщить о находке в Службу спасения по телефону «101».

Право Боеприпасы
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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