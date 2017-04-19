Пиротехники уничтожили 33 боеприпаса 7 мая, группой пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным (Ромны) в Ахтырском районе проведены работы по обезвреживанию арсенала боеприпасов.

На взрывоопасные предметы наткнулись местные жители возле с. Мирное. Опасная находка находилась в лесопосадке в двух местах на расстоянии 200 м и 4 км от жилых домов. По словам людей, в 1943 году в данной местности проходили события «Курской дуги» - одного из ключевых сражений Второй мировой войны.

На место обнаружения арсенала прибыли пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которые идентифицировали находку как 29 артснарядов (76, 50 мм) и 4 минометные мины (76 мм). Специалисты изъяли взрывоопасные предметы, вывезли в специально отведенное место и уничтожили путем подрыва.

На Сумщине в текущем году это первый случай обнаружения боеприпасов времен прошлых войн в значительном количестве. Спасатели еще раз предупреждают: взрывоопасных предметов нельзя касаться, а тем более пытаться перенести. Ни в коем случае не пользоваться вблизи средствами связи, это может спровоцировать взрыв. Надо прекратить любые работы в данном месте, отойти на безопасное расстояние - не менее 100 м и сообщить о находке в Службу спасения по телефону «101».