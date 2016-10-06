Сумская Нацгвардия заказала противоударные щиты на 12% дешевле, чем Нацполиция полгода назад Воинская часть 2276 Национальной гвардии Украины (Сумская обл.) 18 апреля по результатам тендера заказала КНВО «Форт» МВД Украины противоударных щитов на 1,62 млн грн.

Об этом сообщается в системе «Прозорро», пишут Наші гроші.

До конца года поставят 1 тысячу противоударных щитов «Форт ЩПА» 1000х585 мм весом 4 кг по 1 617,6 грн.

В октябре 2016 года Национальная полиция Украина приобрела в ООО «УНТК» противоударные щиты Ш-313 (Мате-Щит) такой же площади на 12% дороже - по 1840 грн. Тогда это была самая высокая цена за последние три года.

Цена нынешней сделки на 15% ниже ожидаемой стоимости закупки в 1,89 млн грн.

Конкурентами были ООО «УНТК» и ООО «Материалознавство».