Сумская Нацгвардия заказала противоударные щиты на 12% дешевле, чем Нацполиция полгода назад

Об этом сообщается в системе «Прозорро», пишут Наші гроші.
До конца года поставят 1 тысячу противоударных щитов «Форт ЩПА» 1000х585 мм весом 4 кг по 1 617,6 грн.
В октябре 2016 года Национальная полиция Украина приобрела в ООО «УНТК» противоударные щиты Ш-313 (Мате-Щит) такой же площади на 12% дороже - по 1840 грн. Тогда это была самая высокая цена за последние три года.
Цена нынешней сделки на 15% ниже ожидаемой стоимости закупки в 1,89 млн грн.
Конкурентами были ООО «УНТК» и ООО «Материалознавство».
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