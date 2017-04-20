Сумские легкоатлеты отличились в Турции На выходных в Бурсе (Турция) прошла матчевая встреча по легкой атлетике между украинской, белорусской и местной сборными юниоров.

Ярослав Демченко был лучшим на дистанции 400 м - 48,96 с. Эстафетная команда Украины 4х400 м праздновала победу с результатом 2:58,48, где Ярослав бежал финальный.

Алексей Кирилин взял «серебро» в метании диска и «бронзу» в толкании ядра.

Наша сборная заняла второе место вслед за турками.