Сумские легкоатлеты отличились в Турции

Ярослав Демченко (справа) с тренером
Ярослав Демченко был лучшим на дистанции 400 м - 48,96 с. Эстафетная команда Украины 4х400 м праздновала победу с результатом 2:58,48, где Ярослав бежал финальный.
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