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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:07214

В Сумах снесли знак «Героев Сталингада»

Накануне праздника 9 мая сумские коммунальщики сначала планировали исправить название декоммунизированной год назад улицы Героев Сумщины, а затем и вовсе срезали всю конструкцию стелы неподалеку от Аллеи славы Героев Советского Союза.

Процесс декоммунизации в Сумах хоть неспешно, но все-таки движется. В рамках реализации Закона Украины «О декоммунизации» в Сумах в 2016 году поменяли названия больше 80 улиц, но с табличками как-то не сложилось.

6 мая стало известно, что к празднованию Дня Победы окончательно завершат декоммунизацию улицы Героев Сталинграда, которая теперь носит название Героев Сумщины. Долгое время знак «вул. ім. Героїв Сталинграду» стоял без изменений. Сначала коммунальщики збивались от второго слова названия улицы, однако уже 7 мая знак полностью исчез, так как его реконструкция оказалась невозможна в столь короткие сроки. Сейчас на месте знака лишь табличка, указывающая, что реконструированный знак вернут к Дню города, не указав, правда, какого года.

Комментарий

Геннадий Минаев, экс-мэр Сум.

«Какой ватный ум из «Кривой Хаты» после того, как СМИ пресекли попытку воровства цветмета стелы, наметил ее восстановление именно ко Дню Города Сумы? Почему бы не восстановить ее, например, 25 мая, или 14 июня, или 7 июля или 29 августа...? Тихо, мирно, без «пєара». Или Александру Лысенко на открытии «обновленного памятного знака» обязательно необходимо красную ленточку бежево-линейными ножницами перерезать?»

Общество Героев С
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