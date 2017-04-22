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Олег Демьяненко
Олег Демьяненко
Сегодня 14:1312861

9 мая в Сумах

9 мая, в Сумах отметили 72-ю годовщину Победы над нацизмом во Второй мировой войне

Олег Демьяненко

Утром 9 мая сумчане традиционно возложили цветы к могилам воинов, погибших в зоне проведения АТО и  к братской могиле "Родина-Мать.  А вот к памятнику воинам Войска Польского, который находится неподалеку, процессия не прошла, а выдвинулась торжественным строем к мемориалу "Вечная Слава", где прошел митинг-реквием "И подвигам не будет забвения" и возложение цветов.

Возложение цветов к могилам погибших в зоне АТО. Заместитель председателя облсовета Анатолий Ричкаль (слева) и председатель ОГА Николай Клочко почтили память героев.

Мэр города Александр Лысенко возлогает цветы к могилам воинов АТО.

Возложение цветов к братской могиле «Мать-Родина»

Первые лица области и города поздравили ветеранов Второй Мировой войны.

Танк Т-34, возле Мемориала Славы, украинизировали: до этого года на нем было написано "За Родину!"

Николай Клочко после официальной церемонии на Мемориале Славы

Сумчане и гости города почтили павших во Второй Мировой войне.

Общество
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Комментарии

beftqaje
beftqaje
Сегодня 17:55
9 мая победители отмечают 72-ю годовщину Дня Победы в Великой Отечественной войне, а те кто историю на ходу переписывает должен отмечать 8 мая день памяти и примерения (как в прогрессивной Эвропе)
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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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