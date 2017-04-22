9 мая в Сумах

Утром 9 мая сумчане традиционно возложили цветы к могилам воинов, погибших в зоне проведения АТО и к братской могиле "Родина-Мать. А вот к памятнику воинам Войска Польского, который находится неподалеку, процессия не прошла, а выдвинулась торжественным строем к мемориалу "Вечная Слава", где прошел митинг-реквием "И подвигам не будет забвения" и возложение цветов.
Возложение цветов к могилам погибших в зоне АТО. Заместитель председателя облсовета Анатолий Ричкаль (слева) и председатель ОГА Николай Клочко почтили память героев.
Мэр города Александр Лысенко возлогает цветы к могилам воинов АТО.
Возложение цветов к братской могиле «Мать-Родина»
Первые лица области и города поздравили ветеранов Второй Мировой войны.
Танк Т-34, возле Мемориала Славы, украинизировали: до этого года на нем было написано "За Родину!"
Николай Клочко после официальной церемонии на Мемориале Славы
Сумчане и гости города почтили павших во Второй Мировой войне.
beftqaje
9 мая победители отмечают 72-ю годовщину Дня Победы в Великой Отечественной войне, а те кто историю на ходу переписывает должен отмечать 8 мая день памяти и примерения (как в прогрессивной Эвропе)