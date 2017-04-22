«Нефтяник» проиграл «Днепру» 8 мая ахтырский «Нефтяник» принимал «Черкасский Днепр».

Единственный гол в поединке забил капитан гостей Олег Тарасенко на 75-ой минуте. Положение ахтырчан по ходу игры усугубилось удалением Зайчука за две желтых, однако даже при игре в меньшинстве «нефтяники» продолжали атаковать и забивать, но фортуна была на стороне «днепрян» - 0:1.

«Днепр» поднимается на седьмое место и сокращает отставание от шестого «Нефтяника» до четырех очков. В субботу черкащане сыграют в гостях с «Сумами», а подопечные Кныша готовятся к домашнему матчу с «Гелиосом», который идет четвертым.