Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:22388

«Нефтяник» проиграл «Днепру»

8 мая ахтырский «Нефтяник» принимал «Черкасский Днепр».

Единственный гол в поединке забил капитан гостей Олег Тарасенко на 75-ой минуте. Положение ахтырчан по ходу игры усугубилось удалением Зайчука за две желтых, однако даже при игре в меньшинстве «нефтяники» продолжали атаковать и забивать, но фортуна была на стороне «днепрян» - 0:1.

«Днепр» поднимается на седьмое место и сокращает отставание от шестого «Нефтяника» до четырех очков. В субботу черкащане сыграют в гостях с «Сумами», а подопечные Кныша готовятся к домашнему матчу с «Гелиосом», который идет четвертым.

Спорт «Нефтяник-Укрнефть» Футбол
view counter

По тематике

Вчера 16:05

На Сумщине разыграли Кубок федерации

6 мая действующий чемпион области по футболу получил первый трофей в новом сезоне....

03.05.2017 16:35

ПФК «Сумы» - ФК «Нефтяник». Прямая трансляция

Сегодня, 3 мая, на стадионе «Юбилейный» пройдет матч чемпионат Украины по футболу в первой лиге....

03.05.2017 08:55

«Виктория» устояла во Врадиевке

29 апреля в 14-ом туре чемпионата Украины по футболу среди аматоров николаевская «Виктория» играла на выезде....

Завтра в Сумах пройдет областное дерби
02.05.2017 18:10

Завтра в Сумах пройдет областное дерби

В среду, 3 мая, в Сумах пройдет матч между ПФК «Сумы» и ахтырским «Нефтяником»....

27.04.2017 10:11

«Виктория» вылетела из кубка Украины

26 апреля в Николаевке прошел ответный четвертьфинал Кубка Украины среди аматоров....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Стражи Галактики. Часть 2» Джеймса Ганна (США, 2017)
«Стражи Галактики. Часть 2» Джеймса Ганна (США, 2017)
Кино Космос
10:00 – 40 грн. 14:20 – 45 грн. 18:45 – 50 грн. 21:20 – 50 грн.
«Рок Дог» Эша Браннона (Китай, США, 2016)
«Рок Дог» Эша Браннона (Китай, США, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 3D - 12:30 14:30 CINETECH+, 2D - 10:00
«Сфера» Джеймса Понсольдта (СОАЭ, США, 2017)
«Сфера» Джеймса Понсольдта (СОАЭ, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 19:45 22:15
«Перестрелка» Бена Уитли (Великобритания, Франция, 2016)
«Перестрелка» Бена Уитли (Великобритания, Франция, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 12:00 18:00
«Моя девушка – монстр» Начо Вигалондо (Канада, Испания, 2016)
«Моя девушка – монстр» Начо Вигалондо (Канада, Испания, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 10:15
«Прочь» Джордана Пила (США, 2017)
«Прочь» Джордана Пила (США, 2017)
Кино Дружба
10-05 - 40 грн. 16-20 - 40 грн.
«Секретный агент» Майкла Аптеда (Великобритания, 2017)
«Секретный агент» Майкла Аптеда (Великобритания, 2017)
Кино Космос
16:55 – 45 грн.
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.