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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:32159

Сумские пляжницы удачно стартовали в чемпионате Украины

5-8 мая в Запорожье прошел первый тур чемпионата Украины по пляжному волейболу.

На первые в сезоне соревнования съехались лучшие 18 женских и 30 мужских пар. Среди них и сумчане. Лучшими среди наших стала команда в составе Влады Фенько и Анастасия Лысенко, которые заняли третье место. Анна Затылкина в паре с Раисой Рыловой из Черноморска заняла 9-ое место, сумская пара Алена Дейнека / Елена Болотникова стала 13-ой. Среди мужчин сумчанин Владимир Кущ с Александром Гладченко из Дворичной также были 13-ми.

Второй тур среди женщин пройдет в Коропове Харьковской области 18-21 мая, среди мужчин – в Чернигове 1-4 июня.

Спорт Пляжный волейбол
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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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