Сумские пляжницы удачно стартовали в чемпионате Украины 5-8 мая в Запорожье прошел первый тур чемпионата Украины по пляжному волейболу.

На первые в сезоне соревнования съехались лучшие 18 женских и 30 мужских пар. Среди них и сумчане. Лучшими среди наших стала команда в составе Влады Фенько и Анастасия Лысенко, которые заняли третье место. Анна Затылкина в паре с Раисой Рыловой из Черноморска заняла 9-ое место, сумская пара Алена Дейнека / Елена Болотникова стала 13-ой. Среди мужчин сумчанин Владимир Кущ с Александром Гладченко из Дворичной также были 13-ми.

Второй тур среди женщин пройдет в Коропове Харьковской области 18-21 мая, среди мужчин – в Чернигове 1-4 июня.