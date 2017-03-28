Сумские остановки будут переставлять с места на место

"Остановка" на Римского-Корсакова
Об этом зашла речь сегодня, 10 мая, во время аппаратного совещания в мэрии.
- Что там с остановкой на Римского-Корсакова? – спросил мэр Сум Александр Лысенко у замдиректора департамента инфраструктуры Виктора Павленко. – Вы ее видели?
- Да, она в ужасном состоянии, к сожалению, - ответил тот.
- Она не в ужасном, в нее кто-то въехал просто, давно-давно.
- Учитывая, что средства на 2017 год на ремонт остановок не закладывались, то мы обратились к депутатским комиссиям выделить 80 тыс. грн для приведения в порядок всех тех остановок, которые нуждаются в срочном ремонте. Вопрос будет вынесен на сессию, поэтому прошу перенести поручения до 1 августа.
- Помните, возле универмага поставили новую остановку, а старую перенесли на Чорновола? – решил подсказать мэр. – В центре теперь новая, там тоже ничего. Нужно так и делать. Я знаю, у вас в планах на Петропавловской возле «АТБ» поставить новую. А ту, можно перенсти на Римского-Корсакова.
- Мы так и собирались сделать.
- И не нужно выделять 80 тысяч. Я думаю, что вы же сделали реестр всех остановок. Вы же видите, что мы сейчас ищем, куда поставить остановки, потому что они заняты частными предпринимателями, которые не работают на остановках. И на «Сумсельмаш» обратите внимание. Они там торгуют, а навеса нет. Пускай что-то сделают. Давайте их оштрафуем.
- Мы выходили на место, - ответил начальник горинспекции благоустройства Руслан Голоперов. – Они обещали все сделать за пару недель.
- Там за час можно сделать, купить и сделать…
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