Сумские остановки будут переставлять с места на место Департамент инфраструктуры города хочет, чтобы депутаты выделили еще 80 тысяч грн на ремонт остановок, о которых сам департамент забыл.

Об этом зашла речь сегодня, 10 мая, во время аппаратного совещания в мэрии.

- Что там с остановкой на Римского-Корсакова? – спросил мэр Сум Александр Лысенко у замдиректора департамента инфраструктуры Виктора Павленко. – Вы ее видели?

- Да, она в ужасном состоянии, к сожалению, - ответил тот.

- Она не в ужасном, в нее кто-то въехал просто, давно-давно.

- Учитывая, что средства на 2017 год на ремонт остановок не закладывались, то мы обратились к депутатским комиссиям выделить 80 тыс. грн для приведения в порядок всех тех остановок, которые нуждаются в срочном ремонте. Вопрос будет вынесен на сессию, поэтому прошу перенести поручения до 1 августа.

- Помните, возле универмага поставили новую остановку, а старую перенесли на Чорновола? – решил подсказать мэр. – В центре теперь новая, там тоже ничего. Нужно так и делать. Я знаю, у вас в планах на Петропавловской возле «АТБ» поставить новую. А ту, можно перенсти на Римского-Корсакова.

- Мы так и собирались сделать.

- И не нужно выделять 80 тысяч. Я думаю, что вы же сделали реестр всех остановок. Вы же видите, что мы сейчас ищем, куда поставить остановки, потому что они заняты частными предпринимателями, которые не работают на остановках. И на «Сумсельмаш» обратите внимание. Они там торгуют, а навеса нет. Пускай что-то сделают. Давайте их оштрафуем.

- Мы выходили на место, - ответил начальник горинспекции благоустройства Руслан Голоперов. – Они обещали все сделать за пару недель.

- Там за час можно сделать, купить и сделать…