Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:3938

Жительница Сумского района отпраздновала 100-летний юбилей

Матрена Золотарева из Нижней Сыроватки 9 мая отпраздновала 100-ый день рождения.

Она до сих пор ждет мужа с войны и знает рецепты долголетия. Для Матрены Апполоновны с 9 мая - день двойной Победы. В этот день у нее как никогда людно. С цветами и подарками к ее дому целый день идут гости с поздравлениями. Ей сто лет!

Бабушка живет одна в селе Нижняя Сыворотка Сумского района. Мужа потеряла на войне, сына похоронила 10 лет назад. Наведывается к ней соцработник. В последнее время почти потеряла зрение, так что с домашней работой и огородом помогает внучка, пишет Спецкор.

Бабушка сама себя обслуживает. Сама ест. Правда, уже не готовит. Дважды в неделю приходит соцработник. Физические нагрузки уже бабушка не потянет, но до недавнего времени на огороде возилась.

Вспоминает, за все сто лет труднее всего было во время войны. Война и забрала ее мужа после двух с половиной лет брака. Матрена Апполоновна ждала его вместе с девятимесячным сыном. Муж пошел служить в морской десант. Во время одной из наступательных операций пропал без вести. На память осталось только одно фото, где они вместе, счастливы. Говорит, с тех пор старалась всегда держать себя в тонусе.

- Любовь была, до сих пор люблю. Я как осталась сама, так и не была ни с кем. Так я его жду, до сих пор жду. Правда! Я говорю, я не красавица была, но одета не по-колхозному, по-интеллигентному: шапочка на сторону, пальто, сапоги на высоких каблуках, - вспоминает юбилярша.

Работала в местном лесхозе, посадила не один гектар деревьев на своем веку. Секретов долголетия, говорит, не имеет никаких. Всю жизнь протрудилась. Чтобы обеспечить сыну достойную жизнь, сажала почти полтора гектара огорода, иногда и при лунном свете приходилось полоть участок, вспоминает.

За новостями следит основном по телевидению и радио, потому что читать уже не видит. Пытается ежедневно проходить более сотни шагов. Говорит, ни о чем в жизни не жалеет. В свой юбилей хочет только одного, - чтобы не стреляли, и был мир.

Общество 100-летний юбилей
view counter

По тематике

18.04.2017 17:29

Конотопская газета отмечает 100-летие

На этой неделе газета «Конотопский край» будет праздновать 100-летний юбилей....

Сумчанка отметила 100-летний юбилей
20.01.2017 14:25

Сумчанка отметила 100-летний юбилей

17 января сумчанка Лидия Круглова отметила 100-летний юбилей....

Сумчанка отпраздновала «золотой» юбилей
10.01.2017 16:37

Сумчанка отпраздновала «золотой» юбилей

Сумчанке Евфросинии Чижовой 7 января исполнилось 100 лет....

Сумчанка отметила 100-летний юбилей
21.12.2016 15:11

Сумчанка отметила 100-летний юбилей

Во вторник, 20 декабря, исполнилось 100 лет со дня рождения сумчанки Прасковьи Гнилосыр....

Сумчанка празднует свой 100-й День рождения
05.12.2016 17:45

Сумчанка празднует свой 100-й День рождения

5 декабря исполнилось 100 лет со дня рождения сумчанки Варвары Котенко....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Стражи Галактики. Часть 2» Джеймса Ганна (США, 2017)
«Стражи Галактики. Часть 2» Джеймса Ганна (США, 2017)
Кино Космос
10:00 – 40 грн. 14:20 – 45 грн. 18:45 – 50 грн. 21:20 – 50 грн.
«Рок Дог» Эша Браннона (Китай, США, 2016)
«Рок Дог» Эша Браннона (Китай, США, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 3D - 12:30 14:30 CINETECH+, 2D - 10:00
«Сфера» Джеймса Понсольдта (СОАЭ, США, 2017)
«Сфера» Джеймса Понсольдта (СОАЭ, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 19:45 22:15
«Перестрелка» Бена Уитли (Великобритания, Франция, 2016)
«Перестрелка» Бена Уитли (Великобритания, Франция, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 12:00 18:00
«Моя девушка – монстр» Начо Вигалондо (Канада, Испания, 2016)
«Моя девушка – монстр» Начо Вигалондо (Канада, Испания, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 10:15
«Прочь» Джордана Пила (США, 2017)
«Прочь» Джордана Пила (США, 2017)
Кино Дружба
10-05 - 40 грн. 16-20 - 40 грн.
«Секретный агент» Майкла Аптеда (Великобритания, 2017)
«Секретный агент» Майкла Аптеда (Великобритания, 2017)
Кино Космос
16:55 – 45 грн.
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.