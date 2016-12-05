Жительница Сумского района отпраздновала 100-летний юбилей Матрена Золотарева из Нижней Сыроватки 9 мая отпраздновала 100-ый день рождения.

Она до сих пор ждет мужа с войны и знает рецепты долголетия. Для Матрены Апполоновны с 9 мая - день двойной Победы. В этот день у нее как никогда людно. С цветами и подарками к ее дому целый день идут гости с поздравлениями. Ей сто лет!

Бабушка живет одна в селе Нижняя Сыворотка Сумского района. Мужа потеряла на войне, сына похоронила 10 лет назад. Наведывается к ней соцработник. В последнее время почти потеряла зрение, так что с домашней работой и огородом помогает внучка, пишет Спецкор.

Бабушка сама себя обслуживает. Сама ест. Правда, уже не готовит. Дважды в неделю приходит соцработник. Физические нагрузки уже бабушка не потянет, но до недавнего времени на огороде возилась.

Вспоминает, за все сто лет труднее всего было во время войны. Война и забрала ее мужа после двух с половиной лет брака. Матрена Апполоновна ждала его вместе с девятимесячным сыном. Муж пошел служить в морской десант. Во время одной из наступательных операций пропал без вести. На память осталось только одно фото, где они вместе, счастливы. Говорит, с тех пор старалась всегда держать себя в тонусе.

- Любовь была, до сих пор люблю. Я как осталась сама, так и не была ни с кем. Так я его жду, до сих пор жду. Правда! Я говорю, я не красавица была, но одета не по-колхозному, по-интеллигентному: шапочка на сторону, пальто, сапоги на высоких каблуках, - вспоминает юбилярша.

Работала в местном лесхозе, посадила не один гектар деревьев на своем веку. Секретов долголетия, говорит, не имеет никаких. Всю жизнь протрудилась. Чтобы обеспечить сыну достойную жизнь, сажала почти полтора гектара огорода, иногда и при лунном свете приходилось полоть участок, вспоминает.

За новостями следит основном по телевидению и радио, потому что читать уже не видит. Пытается ежедневно проходить более сотни шагов. Говорит, ни о чем в жизни не жалеет. В свой юбилей хочет только одного, - чтобы не стреляли, и был мир.