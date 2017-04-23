Сумские пограничники обнаружили 2 кило янтаря Сегодня, 10 мая, в железнодорожном пункте пропуска «Зерновое» на границе с Россией пограничники Сумского отряда обнаружили камни янтаря, которые перемещались через границу с сокрытием от контроля.

Во время проверки одного из пассажирских вагонов поезда «Николаев - Москва» пограничный наряд под кожухом системы отопления рабочего тамбура обнаружил полиэтиленовый пакет. В нем было необработанные камни желто-коричневого цвета, предварительно янтарь.

Сейчас камни янтаря, общий вес которого составил около 2 килограммов, изъяты в установленном порядке, сообщает госпогранслужба.