Сумские пограничники обнаружили 2 кило янтаря

Во время проверки одного из пассажирских вагонов поезда «Николаев - Москва» пограничный наряд под кожухом системы отопления рабочего тамбура обнаружил полиэтиленовый пакет. В нем было необработанные камни желто-коричневого цвета, предварительно янтарь.
Сейчас камни янтаря, общий вес которого составил около 2 килограммов, изъяты в установленном порядке, сообщает госпогранслужба.
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