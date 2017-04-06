Сумские таможенники изъяли у чеха 30 кг монет Сумские таможенники совместно с работниками СБУ в Сумской области и пограничниками пресекли попытку незаконного перемещения товаров в Россию.

На таможенном посту «Екатериновка» Сумской таможни при прохождении зоны упрощенного таможенного контроля гражданином Чехии было обнаружено 30 кг монет из металла разного цвета. Мужчина вез по доверенности чемоданы, один из которых обнаружили в салоне автомобиля за сидением водителя, другой - в багажном отделении, еще один вместе с личными вещами и специальный пластиковый чемодан для хранения монет с металлическими углами серебристого цвета. Всего мужчина перевозил 369 монет и одну бумажную банкноту 1909 года выпуска.

По данному факту инспектор таможни составил протокол о нарушении таможенных правил по признакам правонарушения, предусмотренного статьей 471 Таможенного кодекса Украины «Нарушение порядка прохождения таможенного контроля в зонах (коридорах) упрощенного таможенного контроля», сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Сумской области.