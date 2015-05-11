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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:39311

Сумчане массово крадут розы с городских клумб

Высаженные на прошлой неделе работниками КП «Зеленбуд» розы массово перекочевали на частные клумбы.

Об этом тало известно сегодня, 10 мая, во время аппаратного совещания в мэрии.

- Что там у вас с розами? – спросил мэр Сум Александр Лысенко у главного инженера КП «Зеленстрой» Александра Еременко. – Сколько уже нет за эти выходные?

- Сейчас утром выйдут, определятся, сколько было выкопано. На Покровской площади посадили перед праздниками. Буквально на следующий день вышли, уже 10 кустов было выкопано.

- Возле памятника Лушпе видели, сколько уже нет? Просто ужас. Нужно подсаживать. Я хочу обратиться к полиции: понятно, что наша недоработка по камерам. Наверное, это болезнь. Если людям дать, то они скажут: спасибо, но все равно пойдут и украдут. Это клептомания.

- Единственный сквер, где не копают, это сквер «Дружба», - поделился А.Еременко. Там все целое…

- Это вы зря сказали. В прошлом году мы кого-то поймали. Нужно и к жителям обратится: увидел, что кто-то копает, звони в полицию.

Право Розы
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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