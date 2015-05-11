Сумчане массово крадут розы с городских клумб

Об этом тало известно сегодня, 10 мая, во время аппаратного совещания в мэрии.
- Что там у вас с розами? – спросил мэр Сум Александр Лысенко у главного инженера КП «Зеленстрой» Александра Еременко. – Сколько уже нет за эти выходные?
- Сейчас утром выйдут, определятся, сколько было выкопано. На Покровской площади посадили перед праздниками. Буквально на следующий день вышли, уже 10 кустов было выкопано.
- Возле памятника Лушпе видели, сколько уже нет? Просто ужас. Нужно подсаживать. Я хочу обратиться к полиции: понятно, что наша недоработка по камерам. Наверное, это болезнь. Если людям дать, то они скажут: спасибо, но все равно пойдут и украдут. Это клептомания.
- Единственный сквер, где не копают, это сквер «Дружба», - поделился А.Еременко. Там все целое…
- Это вы зря сказали. В прошлом году мы кого-то поймали. Нужно и к жителям обратится: увидел, что кто-то копает, звони в полицию.
4 мая в Сумах КП «Зеленстрой» начало традиционную высадку роз....
Сегодня утром, около 4 часов, патрульным поступило сообщение о подозрительных людях, которые на проспекте Шевченко ходят вблизи клумбы детского парка...
18 апреля КП «Зеленстрой» начало высадку роз на перекрестке ул. Харьковская и пр. М.Лушпы....
В 2016 году планируется пополнить клумбы города 3 тысячами троз....
10 мая активисты ОО «Сумчани» высадили больше 300 кустов роз на Привокзальной площади....