В Лебедине побили рекорд по цене на глазные капли

Об этом свидетельствуют данные мониторинга «Наших грошей» фармацевтических закупок в системе «Прозорро», который проводится при поддержке Международного фонда «Відродження».
КУ «Лебединская центральная районная больница имени врача К.А. Зильберника» заключила соглашение с ООО «Торговый дом Медсвит» по 180,38 грн за флакон. Это почти вдвое дороже цены этих бельгийских капель в реестре оптово-отпускных цен Министерства здравоохранения - 97,35 грн.
Главным врачом КУ «Лебединская центральная районная больница имени врача К.А. Зильберника» с мая 2014 года является Владислав Шепиль.
Две компании отказались от заключения договора на поставку наркотиков КУ «Ахтырская центральная районная больница». Поэтому коммунальное учреждение 28 февраля заказал...
Комитет по конкурсным торгам исполнительного комитета в мае-июне провел тендерную процедуру закупки компьютерной и офисной техники для Центра предоставления административных...
Министерство экономического развития и торговли Украины и эксперты в сфере закупок совместно с Проектом ЕС «Гармонизация системы государственных закупок в...
Нова техника, которую закупило КП «Дорремстрой» за бюджетные деньги, оказалась российского производства....
Система электронных государственных закупок ProZorro изначально была волонтёрским проектом, разработанным при поддержке Transparency International общественными активистами в 2014 году после...