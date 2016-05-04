В Лебедине побили рекорд по цене на глазные капли Лебединская центральная районная больница имени врача К.А. Зильберника заключила соглашение с ООО «Торговый дом Медсвит» (Сумы) на покупку глазных капель алкаин за 180,38 грн за флакон, что на 20% выше предыдущего рекордной цены на препарат, зафиксированной в Одесской области.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга «Наших грошей» фармацевтических закупок в системе «Прозорро», который проводится при поддержке Международного фонда «Відродження». КУ «Лебединская центральная районная больница имени врача К.А. Зильберника» заключила соглашение с ООО «Торговый дом Медсвит» по 180,38 грн за флакон. Это почти вдвое дороже цены этих бельгийских капель в реестре оптово-отпускных цен Министерства здравоохранения - 97,35 грн. Главным врачом КУ «Лебединская центральная районная больница имени врача К.А. Зильберника» с мая 2014 года является Владислав Шепиль.