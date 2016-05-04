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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:10197

В Лебедине побили рекорд по цене на глазные капли

Лебединская центральная районная больница имени врача К.А. Зильберника заключила соглашение с ООО «Торговый дом Медсвит» (Сумы) на покупку глазных капель алкаин за 180,38 грн за флакон, что на 20% выше предыдущего рекордной цены на препарат, зафиксированной в Одесской области.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга «Наших грошей» фармацевтических закупок в системе «Прозорро», который проводится при поддержке Международного фонда «Відродження».

КУ «Лебединская центральная районная больница имени врача К.А. Зильберника» заключила соглашение с ООО «Торговый дом Медсвит» по 180,38 грн за флакон. Это почти вдвое дороже цены этих бельгийских капель в реестре оптово-отпускных цен Министерства здравоохранения - 97,35 грн.

Главным врачом КУ «Лебединская центральная районная больница имени врача К.А. Зильберника» с мая 2014 года является Владислав Шепиль.

Общество Закупки
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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