В Сумах ребенок отравился бензином На прошлой неделе в городскую детскую клиническую больницу поступил ребенок 6 лет с острым бытовым случайным отравлением бензином.

Об этом сообщили в горотделе здравоохранения. На сегодня ребенок продолжает лечиться в анестезиологическом отделении.