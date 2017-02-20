В Сумах ребенок отравился бензином

Об этом сообщили в горотделе здравоохранения. На сегодня ребенок продолжает лечиться в анестезиологическом отделении.
Сумской областной лабораторный центр опубликовал на сайте выводы о вспышке пищевого отравления в конотоской школе № 3....
В городскую детскую больницу на прошлой неделе поступил ребенок с отравлением медикаментами....
В городскую детскую клиническую больницу в течение недели поступило 6 детей с отравлениями....
В течение недели в стационар детской больницы с отравлением поступали 3 ребенка....
На прошлой неделе двое маленьких сумчан отравились медикаментами....